💰 Самозанятые зарабатывают более 1,4 млрд рублей ежедневно

Совокупный доход самозанятых с момента появления налога на профессиональный доход превысил 620 млрд рублей. А средний чек в 2021 году — 1 330 рублей.
Напоминаем, зарегистрироваться в качестве самозанятого и применять НПД можно с 2019 года.
Об этом сообщили ФНС и Минфин.
Ежедневно самозанятые зарабатывают более 1,4 млрд рублей. Их средний чек — 1 330 рублей.
Всего зарегистрировано больше 3,1 млн самозанятых. В основном в:
- Москве — более 748 тыс.;
- Подмосковье — более 274 тыс.;
- Санкт-Петербурге — более 222 тыс.;
- Татарстане — более 147 тыс.;
- Краснодарском крае — более 118 тыс.
Власти планируют, что к 2024 году количество самозанятых превысит 5 млн человек, а к 2030 — 10 млн. зарегистрированных плательщиков НПД.
За все время, с 2019 года, самозанятые заработали более 620 млрд рублей в совокупности. А сумма уплаченного налога — 20 млрд рублей.
Материал по «Известиям».
Ранее на «Клерке» писали, что власти предложили давать самозанятым отпуск и пенсии. А также могут ввести для них добровольные взносы в ФСС для оплаты больничного.