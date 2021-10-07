💰 Самозанятые зарабатывают более 1,4 млрд рублей ежедневно

Совокупный доход самозанятых с момента появления налога на профессиональный доход превысил 620 млрд рублей. А средний чек в 2021 году — 1 330 рублей.

Напоминаем, зарегистрироваться в качестве самозанятого и применять НПД можно с 2019 года.

Об этом сообщили ФНС и Минфин.

Ежедневно самозанятые зарабатывают более 1,4 млрд рублей. Их средний чек — 1 330 рублей.

Всего зарегистрировано больше 3,1 млн самозанятых. В основном в:

Москве — более 748 тыс.;

Подмосковье — более 274 тыс.;

Санкт-Петербурге — более 222 тыс.;

Татарстане — более 147 тыс. ;

; Краснодарском крае — более 118 тыс.

Власти планируют, что к 2024 году количество самозанятых превысит 5 млн человек, а к 2030 — 10 млн. зарегистрированных плательщиков НПД.

За все время, с 2019 года, самозанятые заработали более 620 млрд рублей в совокупности. А сумма уплаченного налога — 20 млрд рублей.

Материал по «Известиям».