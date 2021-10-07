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💰 Самозанятые зарабатывают более 1,4 млрд рублей ежедневно

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Рубрика Самозанятые
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Совокупный доход самозанятых с момента появления налога на профессиональный доход превысил 620 млрд рублей. А средний чек в 2021 году — 1 330 рублей.

Напоминаем, зарегистрироваться в качестве самозанятого и применять НПД можно с 2019 года.

Об этом сообщили ФНС и Минфин.

Ежедневно самозанятые зарабатывают более 1,4 млрд рублей. Их средний чек — 1 330 рублей.

Всего зарегистрировано больше 3,1 млн самозанятых. В основном в:

  • Москве — более 748 тыс.;
  • Подмосковье — более 274 тыс.;
  • Санкт-Петербурге — более 222 тыс.;
  • Татарстане — более 147 тыс.;
  • Краснодарском крае — более 118 тыс.
Власти планируют, что к 2024 году количество самозанятых превысит 5 млн человек, а к 2030 — 10 млн. зарегистрированных плательщиков НПД.

За все время, с 2019 года, самозанятые заработали более 620 млрд рублей в совокупности. А сумма уплаченного налога — 20 млрд рублей.

Материал по «Известиям».

Ранее на «Клерке» писали, что власти предложили давать самозанятым отпуск и пенсии. А также могут ввести для них добровольные взносы в ФСС для оплаты больничного.

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