Липовому налоговику дали взятку 1,5 млн руб. за прекращение выездной проверки

Столичный предприниматель заплатил 1,5 миллиона якобы сотруднику спецслужб, который взамен обещал решить проблемы с налоговой. Тем не менее, налоговики с проверкой пришли, и как оказалось, деньги бизнесмен отдал безработному аферисту.

ФСБ и МВД задержали 53-летнего мужчину, который выдавал себя за сотрудника спецслужб. Его жертвой стал московский предприниматель, который дал ему 1,5 миллиона рублей за обещание, что к нему в компанию не придет налоговая проверка. Однако, когда налоговики все-таки к нему пришли, тот обратился в полицию.

Самое интересное тут то, что задержанный, со слов оперативников, безработный. Он не является сотрудником спецслужб или государственных ведомств. Дело на него завели по статье 159 УК (мошенничество), ему грозит до 5 лет лишения свободы. В полиции не исключают, что у подозреваемого есть подельники.

Будет ли что-то пострадавшему за попытку дать взятку, не сообщается. Тем более, что по результатам налоговой проверки его все равно накажут.

По материалам «Московского монитора».