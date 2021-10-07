Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Липовому налоговику дали взятку 1,5 млн руб. за прекращение выездной проверки

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Мошенничество
Версия для печати

Столичный предприниматель заплатил 1,5 миллиона якобы сотруднику спецслужб, который взамен обещал решить проблемы с налоговой. Тем не менее, налоговики с проверкой пришли, и как оказалось, деньги бизнесмен отдал безработному аферисту.

ФСБ и МВД задержали 53-летнего мужчину, который выдавал себя за сотрудника спецслужб. Его жертвой стал московский предприниматель, который дал ему 1,5 миллиона рублей за обещание, что к нему в компанию не придет налоговая проверка. Однако, когда налоговики все-таки к нему пришли, тот обратился в полицию.

Самое интересное тут то, что задержанный, со слов оперативников, безработный. Он не является сотрудником спецслужб или государственных ведомств. Дело на него завели по статье 159 УК (мошенничество), ему грозит до 5 лет лишения свободы. В полиции не исключают, что у подозреваемого есть подельники.

Будет ли что-то пострадавшему за попытку дать взятку, не сообщается. Тем более, что по результатам налоговой проверки его все равно накажут.

По материалам «Московского монитора».

Подборка полезных мероприятий

Разместить