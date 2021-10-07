Если вы доплатили за новостройку при сдаче дома, а потом ее продали, платить НДФЛ не надо

В НК исправили косяк с доплатой за квартиру по ДДУ, из-за которого владельцы новых квартир попадали на НДФЛ при продаже.

В договоре ДДУ обычно есть условие, что если квартира после сдачи будет больше или меньше, за лишние квадраты нужно будет доплатить покупателю либо затройщику.

Минимальный срок владения квартирой, оплаченной по договору ДДУ, считается с момента полной оплаты ее стоимости. При этом доплата за лишние квадраты значения не имеет.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-05/73509 от 10.09.2021.

Напомним, правила по исчислению срока владения для новостроек действуют с 2019 года (введены задним числом). Это очень полезная для людей норма, к сожалению, была недоработана.

Если при сдаче дома приходилось доплачивать за лишние квадратные метры, срок владения обнулялся. В итоге люди теряли право на освобождение от НДФЛ.

Об этом Минфин сообщал в своих многочисленных письмах. Например, № 03-04-05/48972 от 22.06.2021.

Недавно внесли поправки в НК.

Как сообщает Минфин, факт дополнительной оплаты в связи с увеличением площади квартиры после ввода дома в эксплуатацию при исчислении минимального срока владения не учитывается.

Таким образом, те, кто покупает, например, квартиру на стадии строительства, могут продать ее без уплаты НДФЛ через 5 лет после полной оплаты или через 3 года, если это единственное жилье.