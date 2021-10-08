Роструд запретил еще один способ выдачи расчетных листков

Выдавать расчетные листки электронно через терминал нельзя, потому что такой способ не прописан в ТК, а отправлять по электронной почте можно, хотя такой способ тоже не прописан.

В 21 веке технологии стремительно развиваются, внедряются новые системы, появляются быстрые и удобные способы передачи информации. Но все достижения современности вписываются в нормы ТК.

Периодически в Роструд поступают вопросы о легитимности того или иного способа выдачи работникам расчетных листков.

В этот раз у трудинспекторов спросили, можно ли направлять листки в Личный кабинет сотрудника, доступ к которому есть с терминала. Такие терминалы находятся на территории работодателя. Сотрудник в любой момент может посмотреть свою расчетку. Но вот распечатать листок оттуда нельзя.

Роструд такой способ не одобрил.

Выдача расчетного листка в виде ознакомления работника с информацией на терминале нормами действующего законодательства не предусмотрена.

Роструд считает так: расчетные листки должны либо выдаваться работникам на руки, либо направляться им на электронную почту (если такой способ выдачи расчетного листка предусмотрен локальным нормативным актом работодателя.

Напомним, ранее «добро» на рассылку расчеток по электронке дал Минтруд в письме от 21.02.2017 № 14-1/ООГ-1560.

Кстати, в этом же письме констатируется тот факт, что ТК не регламентирует порядок извещения работника о составных частях зарплаты (порядок выдачи расчетных листков).

Тем не менее Роструд заявляет, что выдача через терминал невозможна, потому что это не предусмотрено ТК, а выдача по электронке возможна, хотя об этом в ТК ничего не сказано, как, впрочем, и о других способах выдачи.

Отметим, что ранее Роструд высказался против рассылки расчеток через мессенджеры, в частности WhatsApp.

Таким образом сейчас складывается такая ситуация: