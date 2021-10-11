ИП на УСН вынужден платить налог за здание, которым он не пользуется

Если бизнес стал нерентабельным, превратился в чемодан без ручки и доходов больше нет, это, к сожалению, не избавит от расходов. В частности, от налога на имущество.

Участник нашего форума ищет способы освобождения от налога на имущество за здание сельского магазина которое сейчас пустует.

Бизнесмен, будучи ИП на УСН ПСН, торговал в этом здании, а свободную площадь сдавал в аренду.

Но жизнь не стоит на месте, ситуация поменялась — торговли нет, арендаторов нет, покупателей на здание нет, а налог (причем немаленький) есть. Как избавиться от налога?

Увы, но пока здание находится в собственности, — никак, констатируют участники обсуждения.

Дело в том, что это здание включено в региональный список недвижимости, облагаемой по кадастровой стоимости.

Напомним, при УСН и ПСН налог на имущество не платится, если недвижимости используется в деятельности, облагаемой этими налогами.

Но, если недвижимость включена в «кадастровый перечень».

Поэтому, спастись от налога можно, только продав эту недвижимость.

Бизнесмен надеется найти оптимальное для него решение этой налоговой проблемы — например, через суд поменять статус коммерческой недвижимости на другой, чтобы ее исключили из регионального перечня.

Как думаете, есть шанс на такой исход дела?

Обсуждение происходит в теме форума «Коммерческая недвижимость, налоги».