Visa больше не имеет претензий к Wildberries

Visa больше не фиксирует нарушений в платежах Wildberries. Об этом сообщили представители платежной системы. В приложение Wildberries внесли изменения: теперь нет комиссии, есть только скидка.

Письма с таким сообщением Visa разослала банкам-эквайерам на прошлой неделе:

«Мы не фиксируем больше нарушений правил платежной системы Visa со стороны компании Wildberries. Наша позиция заключается в том, что практика дополнительных комиссий при выборе электронных платежных инструментов препятствует распространению безналичных расчетов и нарушает интересы держателей карт Visa».

А в Wildberries утверждают, что они не нарушали никакие требования банков:

«Сразу же после поступления писем банкам-эквайерам мы начали оказывать им необходимую правовую и организационную поддержку. Убеждены, что компания Wildberries действовала в строгом соответствии с законодательством: мы лишь предоставили скидки 2% по российским платежным системам „Мир“, SberPay и Системе быстрых платежей», — сказал представитель Wildberries.

Цитаты по «ТАСС».

В редакции «Клерка» решили проверить, как это выглядит теперь в приложении. Раньше при выборе оплаты картами Visa и Mastercard в приложении появлялась строка — «Комиссия».

Сейчас в приложении при выборе оплаты картой Visa нет такой строки.

А вот при оплате картой Мир появляется строка «Оплата Мир» и скидка.