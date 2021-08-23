🏦 Visa пригрозила банкам штрафами в $25 тыс. за комиссии с покупок на Wildberries

Банки, которые работают с Wildberries, могут оштрафовать на 25 тысяч долларов. Об этом их предупредила платежная система Visa и дала время до 31 августа.

Visa сообщила, что санкции будут применены к банкам, которые не решат ситуацию с комиссиями до 31 августа этого года. Размер штрафа будет расти ежемесячно, пока ситуация не будет разрешена.

Кроме того, платежная система просит до 31 августа рассказать о результатах расследования, связанного с допкомиссиями.

На «Клерке» недавно писали, что Wildberries начал брать комиссию при оплате картами Visa и Mastercard. Такое решение в Wildberries объяснили тем, что покупатели смогут сами выбрать, какой платежной системой им удобнее и выгоднее пользоваться.

Платежные системы Visa и Mastercard оказались против таких комиссий. Visa направила в банки, работающие с Wildberries письмо с просьбой расследовать возможное завышение комиссий.

По материалам «ТАСС».