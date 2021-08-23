Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

🏦 Visa пригрозила банкам штрафами в $25 тыс. за комиссии с покупок на Wildberries

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Банки
Версия для печати

Банки, которые работают с Wildberries, могут оштрафовать на 25 тысяч долларов. Об этом их предупредила платежная система Visa и дала время до 31 августа.

Visa сообщила, что санкции будут применены к банкам, которые не решат ситуацию с комиссиями до 31 августа этого года. Размер штрафа будет расти ежемесячно, пока ситуация не будет разрешена.

Кроме того, платежная система просит до 31 августа рассказать о результатах расследования, связанного с допкомиссиями.

На «Клерке» недавно писали, что Wildberries начал брать комиссию при оплате картами Visa и Mastercard. Такое решение в Wildberries объяснили тем, что покупатели смогут сами выбрать, какой платежной системой им удобнее и выгоднее пользоваться.

Платежные системы Visa и Mastercard оказались против таких комиссий. Visa направила в банки, работающие с Wildberries письмо с просьбой расследовать возможное завышение комиссий.

По материалам «ТАСС».

Подборка полезных мероприятий

Разместить