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При каких поступлениях денег ваш счет могут заблокировать с 1 октября?

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Рубрика Блокировка счетов 115-ФЗ
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С 1 октября действуют новые правила блокировки счетов при сомнительных операциях. К ним относится большие поступления за последние время, если до этого деятельность не велась, и продажа товаров с НДС при условии закупки только у контрагентов-неплательщиков НДС.

Новые правила легализации доходов прописаны в указании ЦБ от 20 октября 2020 г. № 5599-У. Но вступили в силу они только с 1 октября.

Банк может заблокировать проведение операции или весь счет при следующих условиях:

  1. Компания более трех месяцев не вела деятельность, не было поступлений на счет. А потом начали поступать крупные суммы.
  2. Поступления на счет не характерны для обычной детальности компании или ИП. При условии, что суммы дохода намного превышают предыдущие поступления.

Внимание банка будет привлечено только в том случае, если деньги, поступившие по таким операциям, будут сразу выводиться наличкой или переводиться в другой банк. Срок перевода – несколько дней после поступления.

Кроме этого, банк может засомневаться, если:

  • между юрлицами заключен договор займа с процентной ставкой намного выше, чем ключевая;
  • компания получает оплату по товарам или за услуги с НДС, а закупается только у контрагентов, освобожденных от уплаты НДС.

В этих случаях банки могут заподозрить компании в уходе от уплаты налогов.

И еще один нюанс, который банки начнут тщательно контролировать – компании поступают деньги со счета другого банка при одновременном соблюдении двух или более критериев:

 

  • уставной капитал намного меньше, чем поступления, а срок действия компании – менее полугода;
  • зачисленные деньги в течение одного-трех дней переводиятся другим компаниям или физлицам;
  • компания не платит налоги или платит, но в небольших размерах по сравнением с оборотом на счете;
  • компания не перечисляет платежи, которые необходимы для ведения деятельности, например, за аренду, хозяйственные расходы, а также зарплату работникам.

Но это не полный список всех сомнительных операций, на которые банки должны обращать внимание. В указании их больше 100.

Скачать указание банка № 5599-У.

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