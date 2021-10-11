При каких поступлениях денег ваш счет могут заблокировать с 1 октября?

С 1 октября действуют новые правила блокировки счетов при сомнительных операциях. К ним относится большие поступления за последние время, если до этого деятельность не велась, и продажа товаров с НДС при условии закупки только у контрагентов-неплательщиков НДС.

Новые правила легализации доходов прописаны в указании ЦБ от 20 октября 2020 г. № 5599-У. Но вступили в силу они только с 1 октября.

Банк может заблокировать проведение операции или весь счет при следующих условиях: Компания более трех месяцев не вела деятельность, не было поступлений на счет. А потом начали поступать крупные суммы. Поступления на счет не характерны для обычной детальности компании или ИП. При условии, что суммы дохода намного превышают предыдущие поступления.

Внимание банка будет привлечено только в том случае, если деньги, поступившие по таким операциям, будут сразу выводиться наличкой или переводиться в другой банк. Срок перевода – несколько дней после поступления.

Кроме этого, банк может засомневаться, если: между юрлицами заключен договор займа с процентной ставкой намного выше, чем ключевая;

компания получает оплату по товарам или за услуги с НДС, а закупается только у контрагентов, освобожденных от уплаты НДС.

В этих случаях банки могут заподозрить компании в уходе от уплаты налогов.

И еще один нюанс, который банки начнут тщательно контролировать – компании поступают деньги со счета другого банка при одновременном соблюдении двух или более критериев: уставной капитал намного меньше, чем поступления, а срок действия компании – менее полугода;

зачисленные деньги в течение одного-трех дней переводиятся другим компаниям или физлицам;

компания не платит налоги или платит, но в небольших размерах по сравнением с оборотом на счете;

компания не перечисляет платежи, которые необходимы для ведения деятельности, например, за аренду, хозяйственные расходы, а также зарплату работникам.

Но это не полный список всех сомнительных операций, на которые банки должны обращать внимание. В указании их больше 100.

Скачать указание банка № 5599-У.