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Налоговики заблокировали ИП кассу и заставили заплатить налоги

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Рубрика Налоговые проверки
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Налоговики вместе с приставами выбивают налоговые долги. Так, они пришли к предпринимателю, который задолжал 100 тыс. руб. и заблокировали ему операции по ККТ, чтобы он расплатился. Заодно изъяли деньги из кассы.

Об этом сообщила ФНС Амурской области на своей сайте.

В регионе провели рейд в отношении предпринимателя, который не платил налоги. У него была зарегистрирована ККТ.

По месту регистрации ККТ приехали налоговики вместе с судебными приставами:

«Судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об ограничении расходных операций по ККТ. Изъяты денежные средства, находящиеся в контрольно-кассовой технике, в размере 28 тыс. рублей».

Размер налоговой задолженности ИП — 100 тыс. рублей. Остаток долга предприниматель оплатил сразу после рейда.

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