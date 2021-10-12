Налоговики заблокировали ИП кассу и заставили заплатить налоги

Налоговики вместе с приставами выбивают налоговые долги. Так, они пришли к предпринимателю, который задолжал 100 тыс. руб. и заблокировали ему операции по ККТ, чтобы он расплатился. Заодно изъяли деньги из кассы.
Об этом сообщила ФНС Амурской области на своей сайте.
В регионе провели рейд в отношении предпринимателя, который не платил налоги. У него была зарегистрирована ККТ.
По месту регистрации ККТ приехали налоговики вместе с судебными приставами:
Размер налоговой задолженности ИП — 100 тыс. рублей. Остаток долга предприниматель оплатил сразу после рейда.
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