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📖 Кадровики должны принимать трудовые книжки советских времен

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Если у работника старая трудовая книжка еще советских времен, она до сих пор действует. Но если записи в ней на языке бывшей советской республики — они недействительны.

Вопрос задали на сайте Онлайнинспекция.рф:

«Добрый день, Является ли узбекская двуязычная книжка образца СССР 1974 года действительной, если записи в русском разделе в ней есть на иностранном языке (не узбекском). Нужно ли заводить новую книжку?»

Роструд ответил, что эта трудовая книжка считается действительной и сейчас. Менять ее не надо.

А вот в трудовой стаж не войдут периоды трудоустройства, информация о которых указана на узбекском языке.

Они признаются недействительными.

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