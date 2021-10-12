📖 Кадровики должны принимать трудовые книжки советских времен

Если у работника старая трудовая книжка еще советских времен, она до сих пор действует. Но если записи в ней на языке бывшей советской республики — они недействительны.
Вопрос задали на сайте Онлайнинспекция.рф:
«Добрый день, Является ли узбекская двуязычная книжка образца СССР 1974 года действительной, если записи в русском разделе в ней есть на иностранном языке (не узбекском). Нужно ли заводить новую книжку?»
Роструд ответил, что эта трудовая книжка считается действительной и сейчас. Менять ее не надо.
Они признаются недействительными.
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