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МВД и ФСБ без суда будут блокировать банковские счета

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Рубрика Блокировка счетов 115-ФЗ
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Введут внесудебный механизм приостановления операций по счетам. Но людям разрешат тратить на себя какую-то минимальную сумму, если суд примет такое решение.

Речь идет о случаях, когда решение о блокировке счета принимается правоохранительными органами и иными госорганами.

Проект, подготовленный Росфинмониторингом, опубликован на федеральном портале.

Блокировать будут в том случае, если есть сведения, что цель банковской операции — это финансирование:

  • террористической деятельности;
  • экстремистской деятельности;
  • деятельности, направленной на организацию или проведение публичных мероприятий с нарушением установленного порядка;
  • незаконного оборота наркотиков, психотропных веществ и пр.
Как отмечается в пояснительной записке, решение о блокировке может быть принято только в не терпящих отлагательства случаях.

При этом основания для такого решения должны быть:

  • достаточными;
  • предварительно подтвержденными;
  • задокументированными.
Блокировка будет длиться до 10 рабочих дней без решения суда. Но она может быть продлена, если госорганы примут решение и их поддержит суд.

Принимать решение о блокировке будут только люди из руководящего состава МВД, ФСБ, Росфинмониторинга.

Людям, счета которых заблокированы, разрешат тратить деньги на определенные цели:

  • уплату налогов, сборов, штрафов;
  • оплату коммунальных платежей и т.д.
Кроме того, по суду может быть назначена ежемесячная выплаты для обеспечения жизнедеятельности владельцев заблокированных счетов и находящихся на их иждивении членов семьи (минимума имущества, необходимого для их существования).

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