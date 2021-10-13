МВД и ФСБ без суда будут блокировать банковские счета

Введут внесудебный механизм приостановления операций по счетам. Но людям разрешат тратить на себя какую-то минимальную сумму, если суд примет такое решение.

Речь идет о случаях, когда решение о блокировке счета принимается правоохранительными органами и иными госорганами.

Проект, подготовленный Росфинмониторингом, опубликован на федеральном портале.

Блокировать будут в том случае, если есть сведения, что цель банковской операции — это финансирование: террористической деятельности;

экстремистской деятельности;

деятельности, направленной на организацию или проведение публичных мероприятий с нарушением установленного порядка;

незаконного оборота наркотиков, психотропных веществ и пр.

Как отмечается в пояснительной записке, решение о блокировке может быть принято только в

При этом основания для такого решения должны быть:

достаточными;

предварительно подтвержденными;

задокументированными.

Блокировка будет длиться до 10 рабочих дней без решения суда. Но она может быть продлена, если госорганы примут решение и их поддержит суд.

Принимать решение о блокировке будут только люди из руководящего состава МВД, ФСБ, Росфинмониторинга.

Людям, счета которых заблокированы, разрешат тратить деньги на определенные цели:

уплату налогов, сборов, штрафов;

оплату коммунальных платежей и т.д.

Кроме того, по суду может быть назначена ежемесячная выплаты для обеспечения жизнедеятельности владельцев заблокированных счетов и находящихся на их иждивении членов семьи ().