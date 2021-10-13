МВД и ФСБ без суда будут блокировать банковские счета

Введут внесудебный механизм приостановления операций по счетам. Но людям разрешат тратить на себя какую-то минимальную сумму, если суд примет такое решение.
Речь идет о случаях, когда решение о блокировке счета принимается правоохранительными органами и иными госорганами.
Проект, подготовленный Росфинмониторингом, опубликован на федеральном портале.
Блокировать будут в том случае, если есть сведения, что цель банковской операции — это финансирование:Как отмечается в пояснительной записке, решение о блокировке может быть принято только в не терпящих отлагательства случаях.
- террористической деятельности;
- экстремистской деятельности;
- деятельности, направленной на организацию или проведение публичных мероприятий с нарушением установленного порядка;
- незаконного оборота наркотиков, психотропных веществ и пр.
При этом основания для такого решения должны быть:
- достаточными;
- предварительно подтвержденными;
- задокументированными.
Принимать решение о блокировке будут только люди из руководящего состава МВД, ФСБ, Росфинмониторинга.
Людям, счета которых заблокированы, разрешат тратить деньги на определенные цели:
- уплату налогов, сборов, штрафов;
- оплату коммунальных платежей и т.д.
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