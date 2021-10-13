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Налоговая без вас решит, что делать с переплатой. Но не всегда правильно

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Налоговики массово закрывают недоимки и пени с переплат без заявления от налогоплательщиков. Однако под горячую руку попадают и авансы по другим налогам. Закрывают недоимки в одном месте, автоматом создают в другом. Эксперт советует писать жалобы.

Спросил наш подписчик.

«Взяла на восстановление ООО. Подала корректировки по 6-НДФЛ за пару лет, вернула 450 тыс. переплаты. Теперь сальдо в ОСВ по НДФЛ и сальдо по данным налоговой ровно идет.

Приходит на днях заявление о зачете. Налоговая приняла самостоятельное решение зачесть с НДФЛ (налоговый агент) на пеню транспротного, образовав мне недоимку по НДФЛ.

Вчера написала запрос им, в том числе о том „чем“ теперь я должна оплатить недоимку (с чего удержать?) и т.д. Впервые такое вижу. О зачете по закону я в курсе (до возврата еще тоже часть кое-куда закинула) но такой налог брать.

Ваше мнение? Было такое? Именно НДФЛ».

В комментариях пишут, что да, был подобный случай:

«Было. В декабре 2019 года НДФЛ сами в налоговой зачли в счёт НДС порядка 650 тыс. На тот момент мы ждали решения по заявлению о перезачете с прибыли на НДС.

Когда начали разбираться, ответ был: „ну у вас переплата по НДФЛ была, а по НДС задолженность“. На мой ответ, а ничего, что после сдачи 6-НДФЛ, у меня недоплата по НДФЛ по вашей вине оказалась, развели руками.

Полгода разбирались с ними, из-за того, что начался следующий календарный год, они обратно откатить уже не могли. Пришлось доплачивать НДФЛ».

А кому-то из страховых взносов закрыли пени без спроса:

«Я письменно на их решение о зачете возмутилась, что мы не просили о зачете. Они из июльских страховых (СЧ) закрыли пени и прислали сообщение, что имеется переплата (июльский платёж!). ответили письменно, что имеют право в одностороннем порядке зачесть. В результате пришлось доплачивать взносы. И как только РСВ сдам и пени тут как тут».

По просьбе редакции «Клерка», ситуацию прокомментировала Елена Полагушина, основатель и владелец «EP Consult Бухгалтерия».

«Вариант — написать жалобу. Не отреагируют — писать в управление. Они делают, что хотят.

Моему клиенту-физику даже заявление не прислали, просто уменьшили сумму к возврату НДФЛ за 2020 год на сумму налога на имущество. При том, что должны были вернуть НДФЛ ещё в начале сентября. Заявление на возврат проигнорировали.

Зачёт сделали после нашей жалобы. Уведомление об уплате имущественных налогов аннулировали из личного кабинета физлица».

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