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Как платить НДФЛ с премий: мнение Минфина

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Рубрика НДФЛ
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Как определить дату фактического получения дохода в виде премии? Это зависит от периода, в котором ее назначили. Если за месяц — последняя дата месяца, если квартальная или годовая — дата фактической выплаты.

Об этом напомнил Минфин в письме № 03-04-06/71977.

Премии могут быть ежемесячными, квартальными или годовыми.

Датой получения дохода признается:

  • последний день месяца — для ежемесячных премий, которые входять в оплату труда;
  • фактическая дата выплаты — для ежеквартальных или годовых, которые выплачиваются по трудовому или коллективному договору.

Именно от этих дат надо отталкиваться при исчислении и уплате НДФЛ с премий.

Премии работникам: оформление, депремирование, типичные ошибки – читать тут.

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