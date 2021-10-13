Как платить НДФЛ с премий: мнение Минфина

Как определить дату фактического получения дохода в виде премии? Это зависит от периода, в котором ее назначили. Если за месяц — последняя дата месяца, если квартальная или годовая — дата фактической выплаты.
Об этом напомнил Минфин в письме № 03-04-06/71977.
Премии могут быть ежемесячными, квартальными или годовыми.
Датой получения дохода признается:
- последний день месяца — для ежемесячных премий, которые входять в оплату труда;
- фактическая дата выплаты — для ежеквартальных или годовых, которые выплачиваются по трудовому или коллективному договору.
Именно от этих дат надо отталкиваться при исчислении и уплате НДФЛ с премий.
Премии работникам: оформление, депремирование, типичные ошибки – читать тут.
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