Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

По каким исполнителям нужно платить взносы и НДФЛ с оплаты проезда?

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика НДФЛ
Версия для печати

Если вы оплатили проезд исполнителю по гражданскому договору до места, где он будет работать, то взносы с этого платить не надо. А вот НДФЛ — надо. Есть исключение для ИП и самозанятых.

Такой ответ дал Минфин в письме от 22.09.2021.

Уплата НДФЛ с оплаты проезда зависит от того, кто является исполнителем:

  • физлицо — уплачивается;
  • самозанятый — не надо уплачивать, так как плательщики НПД освобождены от уплаты НДФЛ;
  • ИП — не платиться, так как ИП сами перечисляют за себя налоги.

А вот уплачивать страховые взносы при оплате проезда не надо в любом случае:

  • если исполнитель — ИП, то он сам платить за себя взносы;
  • выплаты самозанятым не облагаются взносами;
  • если исполнитель — физлицо, то платить взносы с оплаты проезда не надо, так как это признается компенсацией подтвержденных расходов.

Подписывайтесь на канал «Бухучет и налоги».

Откройте доступ к закрытой части «Клерка» с подпиской «Премиум». Получите сотни вебинаров и онлайн-курсов, безлимитные консультации и другой закрытый контент для бухгалтеров.

Успейте подписаться со скидкой 20% до 15.10.2021. Подробнее про «Премиум» тут.

Подборка полезных мероприятий

Разместить