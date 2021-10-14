По каким исполнителям нужно платить взносы и НДФЛ с оплаты проезда?

Если вы оплатили проезд исполнителю по гражданскому договору до места, где он будет работать, то взносы с этого платить не надо. А вот НДФЛ — надо. Есть исключение для ИП и самозанятых.
Такой ответ дал Минфин в письме от 22.09.2021.
Уплата НДФЛ с оплаты проезда зависит от того, кто является исполнителем:
- физлицо — уплачивается;
- самозанятый — не надо уплачивать, так как плательщики НПД освобождены от уплаты НДФЛ;
- ИП — не платиться, так как ИП сами перечисляют за себя налоги.
А вот уплачивать страховые взносы при оплате проезда не надо в любом случае:
- если исполнитель — ИП, то он сам платить за себя взносы;
- выплаты самозанятым не облагаются взносами;
- если исполнитель — физлицо, то платить взносы с оплаты проезда не надо, так как это признается компенсацией подтвержденных расходов.
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