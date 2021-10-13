С 2022 года можно будет выдавать электронные доверенности

Уже со следующего года при обмене электронными документами будет применяться машиночитаемая доверенность, рассказали в кабмине.

Электронный документооборот — инструмент снижения рисков и затрат бизнеса.

Об этом заявил замглавы кабмина Дмитрий Чернышенко в ходе заседания межведомственной рабочей группы по развитию ЭДО в хозяйственной деятельности.

Он отметил, что развитие ЭДО является одной из 42 стратегических инициатив, утвержденных властями.

Вице-премьер напомнил, что в Госдуму внесен правительственный законопроект, который устанавливает правила:

хранения электронных документов;

создания дубликатов бумажных документов в электронной форме;

конвертации электронных документов из одного формата в другой.

На заседании также обсудили вопрос внедрения с 2022 года

Напомним, недавно была принята нормативка по доверенностям:

Чернышенко заявил, что в ближайшее время должны быть утверждены три постановления Правительства, устанавливающие порядок предоставления машиночитаемых доверенностей, а также технические требования к порядку их хранения.

Таким образом, будет сформирована вся необходимая нормативная правовая база.

На заседании похвалили ФНС за то, что там в короткие сроки был подготовлен и запущен пилотный проект по машиночитаемым доверенностям на основе цифровой платформы распределенного реестра.

К пилоту присоединились 9 операторов ЭДО, 6 крупных банков и Федеральное казначейство, а в качестве клиентов — более 500 организаций.

ФНС в декабре этого года подведет итоги эксперимента и представит доклад в Правительство с предложениями по нормативному и организационному обеспечению технологии.