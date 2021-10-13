С 2022 года можно будет выдавать электронные доверенности

Уже со следующего года при обмене электронными документами будет применяться машиночитаемая доверенность, рассказали в кабмине.
Электронный документооборот — инструмент снижения рисков и затрат бизнеса.
Об этом заявил замглавы кабмина Дмитрий Чернышенко в ходе заседания межведомственной рабочей группы по развитию ЭДО в хозяйственной деятельности.
Он отметил, что развитие ЭДО является одной из 42 стратегических инициатив, утвержденных властями.
Вице-премьер напомнил, что в Госдуму внесен правительственный законопроект, который устанавливает правила:
- хранения электронных документов;
- создания дубликатов бумажных документов в электронной форме;
- конвертации электронных документов из одного формата в другой.
ЭДО-инициативы государства. Как будет работать и что нужно знать предпринимателямНа заседании также обсудили вопрос внедрения с 2022 года машиночитаемых (электронных) доверенностей.
Напомним, недавно была принята нормативка по доверенностям:
Чернышенко заявил, что в ближайшее время должны быть утверждены три постановления Правительства, устанавливающие порядок предоставления машиночитаемых доверенностей, а также технические требования к порядку их хранения.Таким образом, будет сформирована вся необходимая нормативная правовая база.
На заседании похвалили ФНС за то, что там в короткие сроки был подготовлен и запущен пилотный проект по машиночитаемым доверенностям на основе цифровой платформы распределенного реестра.К пилоту присоединились 9 операторов ЭДО, 6 крупных банков и Федеральное казначейство, а в качестве клиентов — более 500 организаций.
ФНС в декабре этого года подведет итоги эксперимента и представит доклад в Правительство с предложениями по нормативному и организационному обеспечению технологии.
Откройте доступ к закрытой части «Клерка» с подпиской «Премиум». Получите сотни вебинаров и онлайн-курсов, безлимитные консультации и другой закрытый контент для бухгалтеров.
Успейте подписаться со скидкой 20% до 15.10.2021. Подробнее про «Премиум» тут.