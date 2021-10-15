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Оборотно-сальдовая ведомость и карточки счетов. Нужно ли давать их налоговикам по требованию?

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Рубрика Налоговые проверки
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Налоговики хотят ОСВ и карточки счетов. Бухгалтеры спорят, законно это или нет. Хотя Верховный суд считает, что карточки счетов давать нужно.

Спросил наш подписчик.

«Законно ли ИФНС истребует у нас оборотно-сальдовую ведомость и карточки счетов? Мне юрист сказал, что незаконно, я остолбенела, а теперь хочу проверить».

В комментариях попросили уточнить, по какой статье требование. Автор пишет, что по ст. 93 НК. На это ответили, что не надо им ничего давать:

«Не давайте. По ст. 93 — запрос по конкретной сделке, и сделка должна быть четко идентифицируемая. Я бы написала отписку, мол, в карточках содержатся сведения по другим сделкам, информация по которым не запрашивается в рамках этого».

На вопрос автора, что делать, если это выездная проверка, пишут, что все равно давать не надо.

О том, что еще могут потребовать налоговики во время проверки, и как от этого защититься, смотрите авторский курс «Налоговые проверки. Тактика защиты».

Однако кто-то привел в пример судебную практику. А именно, определение ВС от 18.09.2020 № 307-ЭС20-12414 по делу № А56-62632/2019:

«Карточки счетов бухгалтерского учета являются документами, на основании которых осуществляется исчисление и уплата налогов. Поэтому они могут истребоваться ИФНС в рамках проверки для подтверждения правильности исчисления и своевременности уплаты фискальных платежей».

Но этот же комментатор пишет, что есть практика и в пользу налогоплательщика.

Еще прозвучало мнение, что можно дать, но в формате PDF. А кроме того, пишут вот что:

«Мое мнение — нет. ИФНС может требовать для проверки регистры налогового учета, на основании которых рассчитываются налоги, и только в том виде, в котором вы ведёте. В вашей учетной политике может быть закреплено совсем другое наименование как счетов, так и аналитических таблиц (карточка счета, ОСВ)».

Прокомментировала Светлана Петропольская, совладелец юридической компании URVISTA:

«Карточки счетов не являются документами, которые могли бы служить основанием для исчисления и уплаты налогов и которые подтверждали бы правильность исчисления и своевременность уплаты налогов.

Кроме того, карточки счетов не являются свидетельством совершения сделок между компаний и контрагентами.

Иногда на практике компании получают «письмо счастья» из налоговой с требованием предоставить карточки с формулировкой «по обоснованной необходимости». Однако с точки зрения налогового законодательства это скорее никак и ничем не обоснованное требование.

Из этого следует, что компания может и не предоставлять указанные документы. Непредставление карточек счетов ФНС не повлечёт за собой никакую ответственность.

Но лучше всего в письменном виде проинформировать налоговиков об отказе в предоставлении документов со ссылкой на необоснованность запроса».

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