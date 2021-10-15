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Стоит ли работа главбуха 50 тысяч? Не удаленка

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Рубрика Карьера бухгалтера
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Бухгалтеры возмутились, что в вакансии главбуха предлагают всего 50 тысяч, и это без учета налога. И высказали мнение, что такая зарплата нормальна для уборщицы, а главбух за свою ответственность все-таки больше должен получать.

Вакансией поделился подписчик.

«Торговая организация, МО. В офис, полный рабочий день. ООО на ОСНО, ИП на ПСН, общий штат — 10 человек. Требуется выполнение обязанностей главного бухгалтера. Реализации, закупки заводятся менеджерами в 1С.Торговля.

Ежемесячные инвентаризации с целью своевременного предотвращения пересорта — необходимо участие.

Небольшой участок — услуги, ККМ на патенте (ИП)

Зарплата 50 тыс. руб. — оклад, НДФЛ в том числе. Плюс премии, в среднем по году обещают 70 — 80 тыс. руб.

Есть офис-менеджер в помощь бухгалтеру».

В комментариях вакансия вызвала обсуждение, у кого-то прямо крик души:

«Я как-то устроилась в такую. Торговали косметикой из Кореи. Устраивалась как на подработку 3 дня в неделю.

Девочки, по факту я работала 7 дней! В так называемые мои выходные удалённо из дома.

Номенклатура была огромная! При выгрузке из склада всё разъезжалось. Постоянно 41 счёт красным.

С менеджеров ничего не добиться. Они провели в складе, а почему красным не знают, "мы же не бухгалтеры"».

Кроме того, людей сильно возмутила зарплата в 50 тысяч, еще и с НДФЛ.

«Сейчас заплачу. Вы серьезно, 50 тысяч с НДФЛ, в том числе? Уважаемые работодатели, главбух — это не уборщица, помыла и ушла. Она отвечает за свою работу перед надзорными органами»

По доходу сравнили с уборщицей:

«К тому же уборщицы сейчас, даже не зная русский, 47000 на руки получают».

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