Бизнес стал чаще работать с самозанятыми

Компаний, которые работают с самозанятыми, становится все больше — 28% против 21% в прошлом году. Чаще всего таких исполнителей привлекают для оказания услуг по логистике, строительству и в сфере IT.

В опросе, который совместно провели ПСБ, «Опора России» и агентство Magram Market Research, участвовало руководство 1844 компаний из малого и среднего бизнеса.

Доля МСП, которые готовы сотрудничать с самозанятыми, в этом году снизилась. Но все равно их больше 50%.

доля микропредприятий снизилась с 72% до 67%,

малых предприятий - с 69% до 63%,

средних предприятий - с 67% до 51%.

При этом, доля компаний, которые уже сотрудничают, наоборот выросла. Так, для постоянных услуг их привлекает 6% МСП (в прошлом году было 5%), для разовых случаев 22% (было 16%).

Уменьшилось и число тех, кто с ними никогда не работал — 72% против 79% в 2020 году.

Чаще всего бизнес привлекает их в следующих сферах:

логистика — 25%;

IT-услуги — 23%;

строительство — 21%

А налоговики уже вовсю интересуются такими компаниями.