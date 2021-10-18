Бизнес стал чаще работать с самозанятыми

Компаний, которые работают с самозанятыми, становится все больше — 28% против 21% в прошлом году. Чаще всего таких исполнителей привлекают для оказания услуг по логистике, строительству и в сфере IT.
В опросе, который совместно провели ПСБ, «Опора России» и агентство Magram Market Research, участвовало руководство 1844 компаний из малого и среднего бизнеса.
Доля МСП, которые готовы сотрудничать с самозанятыми, в этом году снизилась. Но все равно их больше 50%.
- доля микропредприятий снизилась с 72% до 67%,
- малых предприятий - с 69% до 63%,
- средних предприятий - с 67% до 51%.
При этом, доля компаний, которые уже сотрудничают, наоборот выросла. Так, для постоянных услуг их привлекает 6% МСП (в прошлом году было 5%), для разовых случаев 22% (было 16%).
Уменьшилось и число тех, кто с ними никогда не работал — 72% против 79% в 2020 году.
Чаще всего бизнес привлекает их в следующих сферах:
- логистика — 25%;
- IT-услуги — 23%;
- строительство — 21%
А налоговики уже вовсю интересуются такими компаниями.
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