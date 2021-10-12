За что вас прижмут налоговики и почему самозанятые уйдут в тень

Собрали подборку самых важных и интересных новостей о самозанятых, которые вы могли пропустить.

Налоговики создали систему слежки за расчетами с СМЗ

Законы запрещают компаниям подменять трудовые отношения договорами с самозанятыми, это вы хорошо знаете.

Налоговики много пишут об этом в письмах: из последних — письмо № АБ-4-20/13183@ от 16.09.2021, там подробно прописаны признаки такой подмены.

Но одно дело — просто письма, а другое дело — практика. ФНС разработала специальную скоринговую систему, которая в режиме реального времени определяет подозрительные организации и ИП, работающие с самозанятыми.

Суть системы в том, что она анализирует периодичность и источники выплат, а также взаимосвязь самозанятых, их клиентов и бывших работодателей. По итогам анализа компании и ИП попадают в группу риска. По ним начинают работу уже сами налоговики — предлагают уточниться, доплатить НДФЛ и так далее.

Самозанятым могут все-таки дать больничные

Снова поднялся вопрос о социальных гарантиях самозанятым. Речь о том, что плательщики НПД по закону не могут уходить на больничный или в отпуск — а значит, и получать пособия от ФСС.

Исключение — самозанятые, которые являются еще и ИП. Они могут платить добровольные страховые взносы и получать пособия.

Но для обычных СМЗ соцгарантий по-прежнему нет, и этот вопрос продолжают обсуждать на разных уровнях. На этот раз идею продвигают в «Опоре России». Там считают, что самозанятым надо дать возможность платить взносы в ФСС и получать больничные и декретные.

Делать это предлагают через приложение «Мой Налог», предусмотреть там такую опцию.

Мало того, ту же идею сейчас рассматривают и в Минэконоразвития. Так что есть надежда, что вопрос сдвинется с места.

Работать только с одной компанией СМЗ надо осторожно

...потому что такие отношения попадают под пристальный контроль налоговиков.

Бухгалтеры пишут, что компании в таких ситуациях вызывают на комиссии. Ориентируются инспекторы все на то же пресловутое письмо № АБ-4-20/13183@ от 16.09.2021, хотя формально работать только с одной компанией закон самозанятому не запрещает.

Вопрос, конечно, спорный, и среди клерков даже разгорелась дискуссия. Но все же будьте осторожны.

Правильно оформить отношения с самозанятыми, проконтролировать отчетность и выплаты поможет сервис Qugo — платформа для работы с плательщиками НПД. Qugo — это официальный партнёр ФНС, благодаря чему у сервиса есть много плюсов. Например: автоматическая проверка статуса НПД — выплата не уйдет физлицу;

генерация чека по оказанной услуге в автоматическом режиме;

создание и подписание посредством ЭЦП договоров и актов;

выплата исполнителям по реквизитам любого банка. И вам, и самозанятому с документами помогут, наведут порядок в выплатах и проконсультируют, если понадобится.

А если станет хуже?

Режим НПД, как известно, был изначально создан, чтобы вывести из тени всех начинающих предпринимателей, которые не платят со своих, пусть даже небольших доходов, налоги и при этом работают именно сами на себя.

Люди охотно потянулись регистрироваться: сейчас таких уже больше 3 миллионов. Но что, если в какой-то момент произойдет перелом и процесс пойдет в обратную сторону?

В недавнем опросе сами плательщики НПД назвали несколько причин, почему это может случиться:

усложнение отчетности;

повышение ставки налога;

отсутствие мер господдержки;

сокращение разрешенных видов деятельности.

А вы что скажете, друзья?