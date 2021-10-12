За что вас прижмут налоговики и почему самозанятые уйдут в тень

Собрали подборку самых важных и интересных новостей о самозанятых, которые вы могли пропустить.
Налоговики создали систему слежки за расчетами с СМЗ
Законы запрещают компаниям подменять трудовые отношения договорами с самозанятыми, это вы хорошо знаете.
Налоговики много пишут об этом в письмах: из последних — письмо № АБ-4-20/13183@ от 16.09.2021, там подробно прописаны признаки такой подмены.
Но одно дело — просто письма, а другое дело — практика. ФНС разработала специальную скоринговую систему, которая в режиме реального времени определяет подозрительные организации и ИП, работающие с самозанятыми.
Суть системы в том, что она анализирует периодичность и источники выплат, а также взаимосвязь самозанятых, их клиентов и бывших работодателей. По итогам анализа компании и ИП попадают в группу риска. По ним начинают работу уже сами налоговики — предлагают уточниться, доплатить НДФЛ и так далее.
Самозанятым могут все-таки дать больничные
Снова поднялся вопрос о социальных гарантиях самозанятым. Речь о том, что плательщики НПД по закону не могут уходить на больничный или в отпуск — а значит, и получать пособия от ФСС.
Исключение — самозанятые, которые являются еще и ИП. Они могут платить добровольные страховые взносы и получать пособия.
Но для обычных СМЗ соцгарантий по-прежнему нет, и этот вопрос продолжают обсуждать на разных уровнях. На этот раз идею продвигают в «Опоре России». Там считают, что самозанятым надо дать возможность платить взносы в ФСС и получать больничные и декретные.
Делать это предлагают через приложение «Мой Налог», предусмотреть там такую опцию.
Мало того, ту же идею сейчас рассматривают и в Минэконоразвития. Так что есть надежда, что вопрос сдвинется с места.
Работать только с одной компанией СМЗ надо осторожно
...потому что такие отношения попадают под пристальный контроль налоговиков.
Бухгалтеры пишут, что компании в таких ситуациях вызывают на комиссии. Ориентируются инспекторы все на то же пресловутое письмо № АБ-4-20/13183@ от 16.09.2021, хотя формально работать только с одной компанией закон самозанятому не запрещает.
Вопрос, конечно, спорный, и среди клерков даже разгорелась дискуссия. Но все же будьте осторожны.
Правильно оформить отношения с самозанятыми, проконтролировать отчетность и выплаты поможет сервис Qugo — платформа для работы с плательщиками НПД.
Qugo — это официальный партнёр ФНС, благодаря чему у сервиса есть много плюсов. Например:
- автоматическая проверка статуса НПД — выплата не уйдет физлицу;
- генерация чека по оказанной услуге в автоматическом режиме;
- создание и подписание посредством ЭЦП договоров и актов;
- выплата исполнителям по реквизитам любого банка.
И вам, и самозанятому с документами помогут, наведут порядок в выплатах и проконсультируют, если понадобится.
А если станет хуже?
Режим НПД, как известно, был изначально создан, чтобы вывести из тени всех начинающих предпринимателей, которые не платят со своих, пусть даже небольших доходов, налоги и при этом работают именно сами на себя.
Люди охотно потянулись регистрироваться: сейчас таких уже больше 3 миллионов. Но что, если в какой-то момент произойдет перелом и процесс пойдет в обратную сторону?
В недавнем опросе сами плательщики НПД назвали несколько причин, почему это может случиться:
- усложнение отчетности;
- повышение ставки налога;
- отсутствие мер господдержки;
- сокращение разрешенных видов деятельности.
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