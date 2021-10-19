Надо ли проверять главбухов на банкротство?

Работодатель не должен проверять кандидатов на должность главбуха на банкротство, считает Роструд.

Причем обязанности проверять будущих главбухов на запрет на занятие должности тоже нет.

В ответе Роструд ссылается на статью 65 ТК, в которой нет упоминания о такой обязанности работодателей.

А вот если в дальнейшем начальство узнает, что главбуху запрещено занимать такую должность, то трудовой договор можно расторгнуть. Так как он будет считаться заключенным с нарушением законодательства.

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