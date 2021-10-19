Почта доставила требование налоговой с опозданием — пишите претензию начальнику отделения

Не ответили вовремя на требование налоговиков — будет штраф. Но если нарушили не по своей вине, а из-за нерадивого почтальона — то об этом стоит сообщить налоговикам и попросить их продлить срок для ответа.
Вчера писали, что требование, несмотря на ТКС, прислали по почте и просто бросили в ящик. Письмо, по словам подписчицы, было простым. Но сегодня выяснилось, что на нем штрихкод — оно заказное.
«Письмо было просто в ящике, штампа заказное на нем нет, но есть штрих-код. Так что письмо отслеживается, заказное, отправлено оно 29 сентября и по закону считается полученным на шестой рабочий день, 7 октября.
Штамп сзади конверта, где мне показалось стоит 8 октября, это двойка так пропечаталась на самом деле, 2 октября оно было в отделении, но извещение никто не принес, зато принесли само письмо в конце прошлой недели и кинули в ящик.
Это встречка, 5 рабочих дней тоже законно. Печати, действительно, может не быть. Телефона исполнителя нет. Получается, будем отправлять с нарушением сроков и, видимо, платить штраф.
Мне очень „нравится“, что все это безобразие абсолютно по закону».
В комментариях советуют к начальнику почтового отделение письменно обратиться — и потом само обращение и ответ (если будет) нести налоговикам как основание для освобождения от штрафа — требование-то по вине почты не получили. И писать ходатайство о продлении срока ответа на требование.
Прокомментировала Елена Констандина — старший налоговый юрист ЮФ «Гин и партнеры».
По ее словам, на основании п. 4 ст. 31 НК, направление требования в рамках «встречки» заказным письмом, по общему правилу — допустимо.
«В любом случае при получении такого требования необходимо проверить его законность (в частности, имеет ли требование все необходимые реквизиты, приложено ли поручение об истребовании документов от „инспекции-инициатора“)».
Далее она советует на такое отреагировать одним из способов:
- Ответить, что документов, которые от вас хотят — у вас нет (срок — пять дней с момента получения требования).
- Предоставить документы, которые от вас хотят (срок тот же).
- Ответить налоговикам, что из-за большого количества документов, которые они хотят и малого срока вовремя сделать это не удастся. И просить продлить этот срок
Согласно НК, уведомление о продлении срока нужно подать в течение следующего дня после получения требования по форме, которая установлена Приказом ФНС от 24.04.2019 № ММВ-7-2/204@.
А если в задержке виновата Почта России — то стоит обратится с претензией к ним.
«Порядок вручения почтовых отправлений установлен пунктами 10.1.1. и 10.2.5. Приказа ФГУП Почта России от 07.03.2019 № 98-П, который предусматривает, в частности, что такое письмо можно вручить адресату только если тот предоставит удостоверяющий личность документ и распишется на извещении».
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