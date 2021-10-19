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Когда работодателю не надо выдавать расчетный листок?

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Рубрика Трудовые отношения
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Если у сотрудника в течение месяца не было никаких начислений от работодателя, то расчетный листок выдавать не надо, ответил Роструд.

Пустые расчетные листки выдавать сотрудникам не надо.

Такое может быть, если сотрудник находился в отпуске по уходу за ребенком или на длительном больничном.

То есть, если работодатель ничего не начислял и не выплачивал сотруднику в течение месяца, то выдавать расчетный листок не надо.

Кстати, Роструд не разрешает отправлять расчетные листки через мессенджеры. А вот по электронке – можно.

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