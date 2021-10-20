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Треть работодателей готовы уволить сотрудника из-за напряженности в коллективе

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Чаще всего сотрудников увольняют за рабочие проступки, напряженные отношения с коллегами, частые опоздания или болезни.

В совместном исследовании сервиса «Работа.ру» и «СберСтрахования» приняли участие 1 тыс. представителей бизнеса.

Вот самые частые причины, по которым увольняют работников:

  • 45% — трудовые проступки;
  • 36% — напряженные отношения с коллегами;
  • 32% — частые опоздания, болезни или уходы с работы по личным причинам;
  • 29% — сотрудник часто отвлекается от рабочих обязанностей;
  • 27% — недоступен в рабочее время.

Также работодатели могут уволить сотрудника, ну или попросить уволиться, из-за личной неприязни или при отказе от сверхурочной работы.

Материал по «РБК».

А по какой причине вы готовы распрощаться с сотрудником?

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