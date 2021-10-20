Треть работодателей готовы уволить сотрудника из-за напряженности в коллективе

Чаще всего сотрудников увольняют за рабочие проступки, напряженные отношения с коллегами, частые опоздания или болезни.

В совместном исследовании сервиса «Работа.ру» и «СберСтрахования» приняли участие 1 тыс. представителей бизнеса.

Вот самые частые причины, по которым увольняют работников: 45% — трудовые проступки;

36% — напряженные отношения с коллегами;

32% — частые опоздания, болезни или уходы с работы по личным причинам;

29% — сотрудник часто отвлекается от рабочих обязанностей;

27% — недоступен в рабочее время.

Также работодатели могут уволить сотрудника, ну или попросить уволиться, из-за личной неприязни или при отказе от сверхурочной работы.

Материал по «РБК».

А по какой причине вы готовы распрощаться с сотрудником?