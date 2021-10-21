💸 Бизнес против компенсации зарплаты в МРОТ. Даёшь всю сумму и налоги

Из-за локдауна с 30 октября по 7 ноября компаниям надо компенсировать не 1 МРОТ на сотрудника, а полностью реальные размеры зарплат плюс налоги. Об этом сказала уполномоченная по делам МСП.
Кроме этого, Татулова предложила дать возможность компаниям расторгнуть договор аренды госимущества без дополнительных издержек и с возвратом или зачетом обеспечительных платежей. Расторгнуть договора надо по письменному уведомлению без другой бумажной волокиты, считает омбудсмен.Материал по «ТАСС».
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