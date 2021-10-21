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💸 Бизнес против компенсации зарплаты в МРОТ. Даёшь всю сумму и налоги

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Рубрика Субсидии для бизнеса
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Из-за локдауна с 30 октября по 7 ноября компаниям надо компенсировать не 1 МРОТ на сотрудника, а полностью реальные размеры зарплат плюс налоги. Об этом сказала уполномоченная по делам МСП.

Одна из мер, которой решили поддержать бизнес — единовременные гранты в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника. Читать тут.
С таким подходом не согласилась омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова:

«Я не понимаю, почему опять звучит МРОТ. Зарплаты надо компенсировать реальные, полные, включая все налоги, которые платит работодатель с этих зарплат.
Всем закрытым предприятиям за весь период простоя, либо на весь период закрытия — освободить зарплаты от налогов».

Кроме этого, Татулова предложила дать возможность компаниям расторгнуть договор аренды госимущества без дополнительных издержек и с возвратом или зачетом обеспечительных платежей. Расторгнуть договора надо по письменному уведомлению без другой бумажной волокиты, считает омбудсмен.

Материал по «ТАСС».

Ввести нерабочие выходные дни с сохранением зарплаты предложила Татьяна Голикова. А Владимир Путин вчера с этим согласился и уже издал указ.
Скачать текст указа о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября 2021 года.

Нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года: инструкция с таблицами для бухгалтера и кадровика!

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