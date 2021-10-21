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Как будут работать налоговые в локдаун — пока неизвестно

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Налоговики пока сами не знают, как они будут работать с 30 октября по 7 ноября. Звоните в инспекции и выясняйте.

Поскольку бухгалтеров могут вызывать на работу, да и государственные структуры будут сами решать, кто будет у них из сотрудников работать (п. 5 указа о нерабочих днях) — возник вопрос, как будут с 30 октября по 7 ноября работать налоговые инспекции.

Звонок на горячую линию «пять гусей» (8 800 222 22 22) ничего не дал — там сообщили, что нужно уточнять информацию в конкретной инспекции, и звонить туда. Телефоны можно узнать на сайте ФНС (например, по Москве). На горячей линии их также могут продиктовать.

Редакция «Клерка» позвонила в инспекцию № 28 по Москве — но там трубку так и не взяли.

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году ». 

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