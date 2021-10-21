Как будут работать налоговые в локдаун — пока неизвестно

Налоговики пока сами не знают, как они будут работать с 30 октября по 7 ноября. Звоните в инспекции и выясняйте.

Поскольку бухгалтеров могут вызывать на работу, да и государственные структуры будут сами решать, кто будет у них из сотрудников работать (п. 5 указа о нерабочих днях) — возник вопрос, как будут с 30 октября по 7 ноября работать налоговые инспекции.

Звонок на горячую линию «пять гусей» (8 800 222 22 22) ничего не дал — там сообщили, что нужно уточнять информацию в конкретной инспекции, и звонить туда. Телефоны можно узнать на сайте ФНС (например, по Москве). На горячей линии их также могут продиктовать.

Редакция «Клерка» позвонила в инспекцию № 28 по Москве — но там трубку так и не взяли.