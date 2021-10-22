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❗ За 4 дня появилось около 50 мошеннических клонов портала Госуслуг. Будьте внимательнее

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Рубрика Интернет и IT
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На фоне введения в регионах QR-кодов, с 18 по 21 октября резко выросло число сайтов, которые имитируют портал «Госуслуги». Всего появилось 48 новых доменных имен, таких, как gosusliga.ru, gosusluni.ru.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Infosecurity a Softline Company.

По словам экспертов компании, резкий рост вызван именно из-за пандемийных ограничений. В обычное время таких доменов появляется не более двух в сутки.

В Минцифры, по словам издания, заверили, что постоянно мониторят создание таких сайтов. И каждый месяц блокируют не менее сотни подозрительных ресурсов.

«По результатам анализа часть ресурсов блокируется, остальные состоят на контроле до выявления неправомерного контента или действий» — сообщили в министерстве.

Ведущий аналитик Infosecurity a Softline Company Александр Вураско:

«Такие домены злоумышленники могут использовать для продажи фальшивых QR-кодов или же фишинга — доступа к персональным данным пользователя или же заражения его устройства вирусом».

В любом случае призываем быть внимательнее, внешне такие клоны от официального портала почти не отличаются.

По материалам «Коммерсантъ».

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