Приказ о нерабочих днях в октябре-ноябре 2021 года

Нерабочие дни, установленные Владимиром Путиным в октябре-ноябре 2021 года, оформлять отдельным приказом не надо. Но все же многие работодатели предпочитают подстраховаться и все оформить письменно. Ловите образец такого приказа.

При составлении приказа надо ориентироваться не на дни локдауна, которые озвучил Владимир Путин, а на региональные нерабочие дни. Например, в Москве — с 28 октября по 7 ноября.

В приказе указывается, что всем сотрудникам предоставляются выходные дни в период локдауна с сохранением зарплаты.

Скачать образец приказа о нерабочих днях в октябре-ноябре 2021 года.

Все работники ИП или компании должны расписаться об ознакомлении с приказом.

Если работодатель планирует вызвать кого-то из сотрудников на работу, то надо составить другой приказ.