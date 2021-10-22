Приказ о нерабочих днях в октябре-ноябре 2021 года

Нерабочие дни, установленные Владимиром Путиным в октябре-ноябре 2021 года, оформлять отдельным приказом не надо. Но все же многие работодатели предпочитают подстраховаться и все оформить письменно. Ловите образец такого приказа.
При составлении приказа надо ориентироваться не на дни локдауна, которые озвучил Владимир Путин, а на региональные нерабочие дни. Например, в Москве — с 28 октября по 7 ноября.
В приказе указывается, что всем сотрудникам предоставляются выходные дни в период локдауна с сохранением зарплаты.
Все работники ИП или компании должны расписаться об ознакомлении с приказом.
Если работодатель планирует вызвать кого-то из сотрудников на работу, то надо составить другой приказ.
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