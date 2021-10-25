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Фирма-банкрот не платит НДС с аренды и не выставляет счета-фактуры. И по старым договорам тоже

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Рубрика НДС
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С 1 января 2021 года в НК прописала четкую норму о том, что реализация товаров (работ/услуг) компаниями-банкротами не облагается НДС. До 2021 года по этой части были разброд и шатания.

Раньше фирмы-банкроты выставляли счета-фактуры с НДС, покупатели ставили налог на вычет, а налоговики этот вычет срезали. Кто-то смиренно переносил такую несправедливость, а кто-то отстаивал свои права в суде.

Одно дело дошло до Конституционного суда, где указали на неточность формулировок в НК и постановили внести поправки.

Конституционный суд высказался против огульного запрета на вычет НДС по покупкам у фирм-банкротов

В итоге поправки в подпункт 15 пункта 2 статьи 146 НК внесены и начали применяться с 01.01.2021. Теперь любые операции должников, признанных несостоятельными, не облагаются НДС.

ФНС в письме № СД-4-3/14460@ от 12.10.2021 рассмотрела ситуацию, когда фирма-банкрот сдает в аренду свое имущество как по новым договорам, так и по старым, заключенным до 2021 года.

Вывод такой: все сделки после 01.01.2021 не облагаются НДС.

И не имеет значения, когда заключен договор. Даже если он старый и в нем фигурирует НДС, это неважно. Как говорится, что было, то прошло.

С 2021 года никакого НДС и никаких счетов-фактур у банкротов нет.

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