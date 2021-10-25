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Столичные бухгалтеры обсуждают новый отчет по удаленке: старые проблемы остались

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Новый отчет по переводу сотрудников на удаленку должны сдать московские компании сегодня, 25 числа. Но бухгалтеры уже столкнулись с проблемами. А техподдержка ничего нормального не говорит.

Подписчик поинтересовался у коллег-бухгалтеров, как у них обстоят дела с новым отчетом:

«Коллеги-москвичи, а кто-нибудь уже видел отчёт, который до 25 числа сдавать? Я вошла в ЛК на Мос.ру и вижу только, что у нас подтверждена 100%-ная вакцинация коллектива. Никаких увязок про отчет как раньше было - нет. Или они ещё сами не придумали, чего хотят?».

Кто-то ответил, что у него все прошло без проблем:

«Уже отправила пару отчётов. Заходите по ЭЦП ЮЛ на Мос.ру, в ЛК, и на закладку удаленная работа».

Но не всем так повезло:

«Отчет не сдается: ИНН не вашей организации. Мэр знает больше, чем главбух и собственник. Отправила по эл. почте».

Причем о неверном ИНН рассказал и другой подписчик.

А у кого-то проблема с номером телефона:

«У меня по одной организации требует заполнить телефон какого-то физического лица, до загрузки файла даже не доходит... Час общения с техподдержкой ни к чему не привел особо. Потом уже муж подключился, вместе, кажется, нашли то место, но телефон заполнить не даёт. Похоже, что у гендира в личном профиле не заполнен мобильный. Гендир сегодня будет смотреть, что там».

Но вопрос возник и в другом. Как быть с теми, у кого уже все сотрудники вакцинированы:

«Так, отчет найден. Теперь совсем интересно. Если в организации 100% привито, то, вроде как, и не надо никого отправлять на удаленку. И что им писать в этом отчёте?».

Кто-то советует ставить нули: «П.8.1 - кол-во, п. 8.2 - 0». Но не все так просто. Отчет с нулями не проходит:

«У меня с нулями не прошел. Большое желание плюнуть на все это, ибо, согласно все тому же указу, никого на удаленку мы переводить не обязаны. Значит и отчет не нужен».

Эту информацию подтвердил и другой комментатор:

«Я написала п.8.1, кол-во, п.8.2 - 0. файл загружен успешно, обработан. Но сейчас статус — "ошибка"».

Друзья-бухгалтеры. А как у вас обстоят дела с новым отчетом по удаленке?

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