Где местные власти передумали и перенесли нерабочие дни

Некоторые регионы начали переносить нерабочие дни на более ранний период. Пока это касается только Чувашии, Смоленской и Калининградской областей. Так что следите за новостями в своем регионе.
Владимир Путин объявил о нерабочей неделе с 30 октября по 7 ноября. Но разрешил местным властям установить их раньше, начиная с 23 октября.
Таким разрешением сразу воспользовались Москва и Подмосковье. А большинство регионов решили ввести нерабочие дни с 30. Но! Потом передумали.
Это касается трех регионов:
- Смоленская область — с 28 октября по 7 ноября;
- Калининградская область — с 28 октября по 7 ноября;
- Чувашия — с 26 октября по 7 ноября.
А вот в Чувашии отдельный нюанс. Так как нерабочие дни устанавливаются в зависимости от эпидобстановки:
- с 26 октября по 7 ноября — в 9 муниципалитетах: Алатырский, Аликовский, Вурнарский, Красноармейский, Мариинско-Посадский, Шумерлинский и Яльчикский районы, а также в Алатыре и Шумерле.
- с 30 октября по 7 ноября — во всех остальных.
Посмотреть полный список регионов и даты, с которой устанавливаются нерабочие дни, — тут.
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