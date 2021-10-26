Где местные власти передумали и перенесли нерабочие дни

Некоторые регионы начали переносить нерабочие дни на более ранний период. Пока это касается только Чувашии, Смоленской и Калининградской областей. Так что следите за новостями в своем регионе.

Владимир Путин объявил о нерабочей неделе с 30 октября по 7 ноября. Но разрешил местным властям установить их раньше, начиная с 23 октября.

Таким разрешением сразу воспользовались Москва и Подмосковье. А большинство регионов решили ввести нерабочие дни с 30. Но! Потом передумали.

Это касается трех регионов: Смоленская область — с 28 октября по 7 ноября;

Калининградская область — с 28 октября по 7 ноября;

Чувашия — с 26 октября по 7 ноября.

А вот в Чувашии отдельный нюанс. Так как нерабочие дни устанавливаются в зависимости от эпидобстановки:

с 26 октября по 7 ноября — в 9 муниципалитетах: Алатырский, Аликовский, Вурнарский, Красноармейский, Мариинско-Посадский, Шумерлинский и Яльчикский районы, а также в Алатыре и Шумерле.

— в 9 муниципалитетах: Алатырский, Аликовский, Вурнарский, Красноармейский, Мариинско-Посадский, Шумерлинский и Яльчикский районы, а также в Алатыре и Шумерле. с 30 октября по 7 ноября — во всех остальных.