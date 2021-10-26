Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Налоговики требуют прибыль от бизнеса, который едва сводит концы с концами

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Налог на прибыль
Версия для печати

Из-за пандемии многие компании едва трепыхаются, ни о какой прибыли речи нет. А налоговики закидывают требованиями — почему нет налога на прибыль? По их мнению, что, нет прибыли — закрывайтесь?

Рассказал наш подписчик.

«Больше половины контрагентов закрылись из-за пандемии. Я столкнулся с падением продаж и прибыли. Расходы-то никуда не делись, а только выросли — подняли аренду на 20% и т.д.

Выжил только благодаря невозвратному кредиту 2 %, и в итоге уже 3-й квартал отсутствует налог на прибыль.

Налоговая щедро насыпает требований, я уже не знаю, что еще им написать, вроде все варианты, какие только можно, отправил».

Налоговики заваливают требованиями? Смотрите запись вебинара «Требования налоговой: как сократить время на ответы».

В комментариях пишут, что каждый квартал одно и тоже приходится налоговикам отвечать, только цифры меняются.

«У них алгоритм простой, бизнес создаётся на свой страх и риск, для извлечения прибыли. А нет прибыли — закрывайтесь».

По поводу аренды посоветовали поискать другие предложения на рынке — много компаний закрылось и помещения пустуют.

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ». 

Только до завтра можно забрать запись со скидкой 20%. Программу вебинара смотрите здесь

Подборка полезных мероприятий

Разместить