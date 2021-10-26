Из-за пандемии многие компании едва трепыхаются, ни о какой прибыли речи нет. А налоговики закидывают требованиями — почему нет налога на прибыль? По их мнению, что, нет прибыли — закрывайтесь?

Рассказал наш подписчик.

«Больше половины контрагентов закрылись из-за пандемии. Я столкнулся с падением продаж и прибыли. Расходы-то никуда не делись, а только выросли — подняли аренду на 20% и т.д.

Выжил только благодаря невозвратному кредиту 2 %, и в итоге уже 3-й квартал отсутствует налог на прибыль.

Налоговая щедро насыпает требований, я уже не знаю, что еще им написать, вроде все варианты, какие только можно, отправил».

В комментариях пишут, что каждый квартал одно и тоже приходится налоговикам отвечать, только цифры меняются.

«У них алгоритм простой, бизнес создаётся на свой страх и риск, для извлечения прибыли. А нет прибыли — закрывайтесь».

По поводу аренды посоветовали поискать другие предложения на рынке — много компаний закрылось и помещения пустуют.