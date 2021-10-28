⚡️ Стало ясно, обязана ли компания дать сотруднику два выходных после прививки

Сотрудникам желательно давать два выходных за вакцинацию, но не обязательно, заявил Минтруд. Можно просто присоединять их к оплачиваемому отпуску, а не давать их сразу после прививки.
Минтруд вместе с трехсторонней комиссией выпустил рекомендации для работодателей в отношении двух выходных дней после прививки от ковида для сотрудников.
В документе указано, что работодатели могут самостоятельно регулировать трудовые отношении в компании. При условии, что они будут улучшать права сотрудников.
Предоставление двух выходных оплачиваемых дней – улучшает права работников. Так что давать выходные можно.
Также Минтруд порекомендовал работодателям по желанию сотрудников присоединять эти дни к оплачиваемому отпуску, а не давать их сразу после прививки.
Дополнительные мотивации для вакцинации сотрудников можно также прописать во внутренних документах. Например, оплата питания или проезда, а также премии за вакцинацию.
Владимир Путин только недавно предложил давать работникам после вакцинации два выходных дня. А люди уже начали требовать их от начальства и задавать вопросы в Роструд.
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