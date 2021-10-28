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⚡️ Стало ясно, обязана ли компания дать сотруднику два выходных после прививки

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Сотрудникам желательно давать два выходных за вакцинацию, но не обязательно, заявил Минтруд. Можно просто присоединять их к оплачиваемому отпуску, а не давать их сразу после прививки.

Минтруд вместе с трехсторонней комиссией выпустил рекомендации для работодателей в отношении двух выходных дней после прививки от ковида для сотрудников.

В документе указано, что работодатели могут самостоятельно регулировать трудовые отношении в компании. При условии, что они будут улучшать права сотрудников.

Предоставление двух выходных оплачиваемых дней – улучшает права работников. Так что давать выходные можно.

Также Минтруд порекомендовал работодателям по желанию сотрудников присоединять эти дни к оплачиваемому отпуску, а не давать их сразу после прививки.

Скачать рекомендации по вопросам проведения вакцинации от ковида от 25.10.2021

Дополнительные мотивации для вакцинации сотрудников можно также прописать во внутренних документах. Например, оплата питания или проезда, а также премии за вакцинацию.

Владимир Путин только недавно предложил давать работникам после вакцинации два выходных дня. А люди уже начали требовать их от начальства и задавать вопросы в Роструд.

 

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