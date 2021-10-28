⚡️ Стало ясно, обязана ли компания дать сотруднику два выходных после прививки

Рекомендации по вопросам проведения вакцинации от ковида от 25.10.2021

Рекомендации по вопросам проведения вакцинации от ковида от 25.10.2021 333 Кб , 29 загрузок

Сотрудникам желательно давать два выходных за вакцинацию, но не обязательно, заявил Минтруд. Можно просто присоединять их к оплачиваемому отпуску, а не давать их сразу после прививки.

Минтруд вместе с трехсторонней комиссией выпустил рекомендации для работодателей в отношении двух выходных дней после прививки от ковида для сотрудников.

В документе указано, что работодатели могут самостоятельно регулировать трудовые отношении в компании. При условии, что они будут улучшать права сотрудников.

Предоставление двух выходных оплачиваемых дней – улучшает права работников. Так что давать выходные можно.

Также Минтруд порекомендовал работодателям по желанию сотрудников присоединять эти дни к оплачиваемому отпуску, а не давать их сразу после прививки.

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Дополнительные мотивации для вакцинации сотрудников можно также прописать во внутренних документах. Например, оплата питания или проезда, а также премии за вакцинацию.

Владимир Путин только недавно предложил давать работникам после вакцинации два выходных дня. А люди уже начали требовать их от начальства и задавать вопросы в Роструд.