⚖️ ИП оштрафовали на 100 тыс. рублей за продажу квартиры. И заставили заплатить УСН

Налоговики заставили предпринимателя, который продал квартиру, уплатить УСН и взносы в сумме 660 тыс. рублей. А также оплатить штраф в 103 тыс. рублей.

Суть дела: ИП получил по дарственной от родственника квартиру. А позже — продал ее.

Налоговики посчитали, что с дохода от продажи предприниматель должен был уплатить УСН. Так как недвижимость (квартира) по факту сдавалась в аренду, собственник в ней не проживал.

Поэтому налоговики начислили налог при УСН и страховые взносы в сумме 660 тыс. рублей. И оштрафовали предпринимателя, так как он специально скрыл от ФНС свои доходы. Размер штрафа — 103 тыс. рублей.

ИП не согласился с таким подходом и подал в суд. Но седьмой Арбитражный Апелляционный суд встал на сторону налоговой и признал штраф и недоимку по налогам законными.

Так как квартира действительно всегда сдавалась в аренду. То есть использовалась в предпринимательской деятельности.

О каком деле конкретно идет речь, налоговики не уточнили. Но очень похоже на постановление Седьмого ААС от 21.09.2021 № 07АП-7594/2021 по делу № А02-246/2021.

Как указано в постановлении — у предпринимателя в ЕГРИП видами деятельности были покупка-продажа и аренда квартир (ОКВЭД 68.1, 68.2, 68.3).