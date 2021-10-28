⚖️ ИП оштрафовали на 100 тыс. рублей за продажу квартиры. И заставили заплатить УСН

Налоговики заставили предпринимателя, который продал квартиру, уплатить УСН и взносы в сумме 660 тыс. рублей. А также оплатить штраф в 103 тыс. рублей.
Суть дела: ИП получил по дарственной от родственника квартиру. А позже — продал ее.
Налоговики посчитали, что с дохода от продажи предприниматель должен был уплатить УСН. Так как недвижимость (квартира) по факту сдавалась в аренду, собственник в ней не проживал.
Поэтому налоговики начислили налог при УСН и страховые взносы в сумме 660 тыс. рублей. И оштрафовали предпринимателя, так как он специально скрыл от ФНС свои доходы. Размер штрафа — 103 тыс. рублей.
ИП не согласился с таким подходом и подал в суд. Но седьмой Арбитражный Апелляционный суд встал на сторону налоговой и признал штраф и недоимку по налогам законными.
О каком деле конкретно идет речь, налоговики не уточнили. Но очень похоже на постановление Седьмого ААС от 21.09.2021 № 07АП-7594/2021 по делу № А02-246/2021.
Как указано в постановлении — у предпринимателя в ЕГРИП видами деятельности были покупка-продажа и аренда квартир (ОКВЭД 68.1, 68.2, 68.3).
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