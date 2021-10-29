💣 Вышло постановление о двух выходных за вакцинацию. Работодатели в недоумении

На днях Владимир Путин выдал поручение главам регионов проработать вопрос о предоставлении двух выходных дней за вакцинацию. Причем оплачиваемых за счет работодателей. Губернаторы начали выполнять поручение.

Вышло постановление правительства Ростовской области (№ 894 от 26.10.21), в котором эта норма прописана.

Поправку вносят в прошлогоднее постановление «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением COVID-19».

Документ обязывает работодателей обеспечить вакцинированным сотрудникам 2 выходных дня с сохранением зарплаты.

У работодателей региона эта норма вызвала много вопросов, которые они адресовали в Роструд.

Два выходных положены после каждой дозы вакцины или только один раз? Если один раз, то после первого компонента или после второго? Давать сразу после прививки или потом в любое удобное для сотрудника время? Через сколько времени после прививки сотрудник может потребовать выходные? Какими документами сотрудник должен доказать свое право на выходные?

К сожалению, внятных разъяснений по поводу этого регионального постановления Роструд не дал.

Там пояснили, что предоставлять выходные должны абсолютно все работодатели региона. Единого порядка реализации этой нормы не установлено.

За другими разъяснениями по существу вопросов работодателей послали в Роспотребнадзор. Там должны пояснить, как давать выходные, если у вакцины 2 компонента и какие документы должен представить сотрудник работодателю.

Накануне был обнародован проект Минтруда с рекомендациями по вопросам вакцинации. В нем предоставление выходных дней не прописано в качестве неоспоримой обязанности. Это всего лишь рекомендация.

Но как видим, в регионах пошли дальше и приняли более смелые решения по воплощению в жизнь президентского поручения.