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МРОТ предложили считать по-новому

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Рубрика Зарплата
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МРОТ должен составлять не 42% от медианной зарплаты, а 50%, читают профсоюзы.

Такое предложение направила Федерация независимых профсоюзов министру труда Антону Котякову.

Но изменение соотношения надо делать постепенно, а не сразу:

«Если с 2023 года ежегодно увеличивать соотношение МРОТ и медианы таким образом, к 2030 году показатель вырастет до 26 253 руб., а при сохранении действующих параметров он будет равен 22 053 руб.».

Профсоюзы в письме отметили, что в мире МРОТ равен 67% от уровня зарплаты в развивающихся странах и 55% — в развитых. В нашей стране соотношение самое маленькое.

Материал по «Ведомостям».

Размер МРОТ интересен не только людям, но и работодателям. Так как налоговиков больше не устраивают зарплаты в размере МРОТ.

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