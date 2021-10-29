МРОТ предложили считать по-новому

МРОТ должен составлять не 42% от медианной зарплаты, а 50%, читают профсоюзы.

Такое предложение направила Федерация независимых профсоюзов министру труда Антону Котякову.

Но изменение соотношения надо делать постепенно, а не сразу:

«Если с 2023 года ежегодно увеличивать соотношение МРОТ и медианы таким образом, к 2030 году показатель вырастет до 26 253 руб., а при сохранении действующих параметров он будет равен 22 053 руб.».

Профсоюзы в письме отметили, что в мире МРОТ равен 67% от уровня зарплаты в развивающихся странах и 55% — в развитых. В нашей стране соотношение самое маленькое.

Материал по «Ведомостям».

Размер МРОТ интересен не только людям, но и работодателям. Так как налоговиков больше не устраивают зарплаты в размере МРОТ.

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ».

Только сегодня можно забрать запись со скидкой 60%. Программу вебинара смотрите здесь