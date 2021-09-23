Налоговиков больше не устраивают зарплаты в размере МРОТ. Пошли проверки

Налоговики в Набережных челнах совместно с городским исполкомом с начала года убедили 511 работодателей повысить зарплаты работникам. А в результате в бюджет взыскали 22 млн руб. по НДФЛ, и столько же — по взносам. Выдержит ли бизнес?

Комиссии с работодателями, или как их называют, «комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения», местные налоговики проводят еженедельно. Всего их с января по август провели 49, заслушали 561 налогоплательщика.

По результатам комиссий повысили заработную плату 511 работодателей. А в бюджет дополнительно поступило НДФЛ в сумме 22 млн. 374 тыс. рублей, страховых взносов на ОПС, ОМС, ФСС — 22 млн. 374 тыс. рублей.

Кроме прочего, налоговики призывают людей не работать за зарплату в конвертах.

Вроде все хорошо в этой новости. Но вот немного другая сторона подобных комиссий. Недавно на «Клерке» об этом писали — когда небольшой клининговой компании предложили повысить налоговую нагрузку до 13% от выручки. На слова главы компании, что ему проще будет бизнес закрыть, чем такую нагрузку тянуть, ему так и сказали: «ну закрывайтесь». Не было ли подобного и тут?

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