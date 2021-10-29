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Можно ли принимать на работу и увольнять в нерабочие дни?

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Принимать на работу в нерабочие дни можно. А вот увольнять — только тех, кто продолжит работать в эти дни.

По указу Владимира Путина с 30 октября по 7 ноября объявляются нерабочие дни. Но работодатель может вызвать на работу сотрудников при необходимости.

Поэтому принимать на работу в нерабочие дни можно.

Например, работодатель, который занимается грузоперевозками, нашел себе водителя. Он может на один день вызвать кадровика для трудоустройства нового работника.

А вот с увольнением все проблематичнее. Так как уволить в период нерабочих дней можно, но не всех.

Если сотрудник работает в это время, так как, например, компания относится к непрерывно действующим, то уволить можно. Например, продавца магазина.

А вот если сотрудник не работает в период с 30 октября по 7 ноября, то увольнять его не стоит. Так как если дело дойдет до суда, то такого работника могут восстановить.

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