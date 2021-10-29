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Налоговики докопались до ненужной бумажки, лишь бы оштрафовать на 10 тыс.

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Рубрика Налоговые проверки
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При ответе на требование важно передать налоговикам только те документы, которые вы обязаны передать по закону. Все остальное — их хотелки, за которые штрафовать не имеют права.

Спросил наш подписчик.

«Организация получила требование по предоставлению документов по встречной проверке контрагента. Проверяют его декларацию по УСН. В списке документов книга покупок, торговая накладная и наша книга доходов и расходов. Конкретно эти документы мы не предоставили, так как это были услуги: и мы, и контрагент — на УСН. А книгу ДиР мы не обязаны представлять по данному требованию. Все остальные документы были отправлены.

И вот мой косяк — я не приложила пояснительное письмо о непредставлении вышеописанных документов. Вот просто забыла его прикрепить и все.

Ну и, конечно, прилетел акт о совершении правонарушения и штраф 10 000 руб. Сама, конечно, виновата, но есть ли шанс отмахаться? Хочу написать возражение. Или все, поздно пить боржоми?».

Больше о налоговых проверках вы можете узнать из записи вебинара «Мифы и стереотипы налоговых проверок. Полное разоблачение».

Прокомментировала Александра Тюрина, старший юрист ЮФ «Гин и партнеры».

«Штраф в размере 10 000 рублей (п. 2 ст. 126 НК) может быть, если в установленный срок налоговой не предоставить сведения, отказать представить имеющиеся документы либо передать им документы с заведомо недостоверными сведениями.

При этом, из пояснений следует, что все истребуемые документы были предоставлены, за исключением тех, что отсутствуют или не подлежат представлению.

В связи с этим, полагаю, что акт о привлечении к ответственности в виде наложения штрафа необходимо обжаловать, поскольку привлечение к ответственности со стороны налогового органа в данном случае является спорным».

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