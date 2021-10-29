Компании отказали в льготном кредите? По мнению директора, виноват бухгалтер

В прошлом году бизнесу давали льготные кредиты, которые списывали при сохранении численности. Многие компании их не получили, но директора это не интересует.
Спросил наш подписчик.
«Мой директор утверждает, что я профукала ему невозвратные кредиты в 2020 году, хотя я пыталась, нам отказывали.
Он переговорил с Альфа-банком, ему сказали, что все, ну прямо все получили по миллиону и странно, что мы не получили. Естественно, он срывается на меня.
А кто их получил, скорее всего единицы?».
В комментариях посоветовали такому директору самому заниматься кредитами и не отвлекать бухгалтера в отчетный период. И заодно показать ему официальный отказ из банка.
А вот подборка отказов банков, которыми поделились другие подписчики:
- «Нам Сбер предложил кредит под 2% и сам же потом отказал. Подозреваю, что из-за большого убытка».
- «Нам Альфа и Сбер отказали, хотя стелили очень мягко. Дал банк ПСБ, но оформляли долго».
- «Нам не дали. Везде ответ — убыток в 20-м году».
- «Нам не дали, ни Сбер, ни ВТБ, ни Промсвязь. До этого хорошая кредитная история и прибыль... Сказали брать учредителю на себя. Ремонтные работы».
- «Нам Сбербанк отказал под предлогом того, что в учредителях есть иностранцы».
- «Мы получили отказ, типа поздно, уже всё раздали».
- «Нам Сбер отказал 2 раза, без объяснения причин».
Были и те, кому дали. Причем, был случай, когда получили на льготных условиях, сократили персонал, и отдавали кредит с процентами по рыночной ставке.
А кроме того, напомнили про случай с форума, где банк задним числом поменял условия и потребовал этот кредит вернуть.
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