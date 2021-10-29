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Компании отказали в льготном кредите? По мнению директора, виноват бухгалтер

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Рубрика Карьера бухгалтера
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В прошлом году бизнесу давали льготные кредиты, которые списывали при сохранении численности. Многие компании их не получили, но директора это не интересует.

Спросил наш подписчик.

«Мой директор утверждает, что я профукала ему невозвратные кредиты в 2020 году, хотя я пыталась, нам отказывали.

Он переговорил с Альфа-банком, ему сказали, что все, ну прямо все получили по миллиону и странно, что мы не получили. Естественно, он срывается на меня.

А кто их получил, скорее всего единицы?».

С таким директором явно пора уходить в аутсорс. А как это сделать — смотрите авторский курс «Как бухгалтеру уйти в аутсорс: пошаговая инструкция».

В комментариях посоветовали такому директору самому заниматься кредитами и не отвлекать бухгалтера в отчетный период. И заодно показать ему официальный отказ из банка.

А вот подборка отказов банков, которыми поделились другие подписчики:

  • «Нам Сбер предложил кредит под 2% и сам же потом отказал. Подозреваю, что из-за большого убытка».
  • «Нам Альфа и Сбер отказали, хотя стелили очень мягко. Дал банк ПСБ, но оформляли долго».
  • «Нам не дали. Везде ответ — убыток в 20-м году».
  • «Нам не дали, ни Сбер, ни ВТБ, ни Промсвязь. До этого хорошая кредитная история и прибыль... Сказали брать учредителю на себя. Ремонтные работы».
  • «Нам Сбербанк отказал под предлогом того, что в учредителях есть иностранцы».
  • «Мы получили отказ, типа поздно, уже всё раздали».
  • «Нам Сбер отказал 2 раза, без объяснения причин».

Были и те, кому дали. Причем, был случай, когда получили на льготных условиях, сократили персонал, и отдавали кредит с процентами по рыночной ставке.

А кроме того, напомнили про случай с форума, где банк задним числом поменял условия и потребовал этот кредит вернуть.

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