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Директор потребовал уволить сотрудника 62 лет. Хотя тот привит и может работать в локдаун

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Если сотрудник старше 60 лет в Москве привит — ему больничный на период нерабочих дней не нужен. Однако директор этого, видимо, не знал — и потребовал писать по собственному. Бухгалтер отстояла сотрудника.

Спросил наш подписчик.

«Есть сотрудник. 62 года. Инженер. Выездной. Дистанционная работа невозможна. Привит. Вот что с ним делать в связи с локдауном?

Директор орет, чтобы тот писал заявление по собственному. Я ору, что нельзя, предпенсионера увольнять. Могу я человека на больничный отправить? Или, если он привит, то нельзя?

Что-то я не в силах переварить то, что хочет наш дивный мэр».

Речь идет о Москве. В комментариях пишут, что должны бы дать больничный:

«В Москве же старше 60 должны уйти на удаленку или б/л оформить. По идее, должны дать».

Дальше в комментариях подняли приказ (п. 38.1.2 61-УМ) и выяснили, что если сотрудник старше 60 уже переболел, привит, или критически важен для работы организации — то он может работать.

А значит, подытожим:

«Так он же вакцинирован. Так что уймите директора и подумайте о степени его адекватности».

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