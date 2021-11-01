Расчетные листки на отпускные выдавать не надо

Бухгалтеры не должны выдавать сотрудникам отдельные расчетные листки на выплаченные отпускные.
Об этом сказал Роструд в октябрьском письме
В расчетном листке указывается зарплата, компенсации и размер удержаний за отработанный месяц. Выдавать листки можно раз в месяц.
Поэтому отдельный расчетный листок на выплату отпускных выдавать сотруднику не надо.
А вот при начислении зарплаты за вторую половину месяца такому сотруднику надо выдать расчетный листок. И указать в нем все суммы, которые были начислены и выплачены, в том числе и отпускные.
Письмо Роструда от 19.10.2021 № ПГ/30623-6-1.
Расчетные листки можно отправлять по электронке, Viber и WhatsApp. Выдавать на листках не обязательно.
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