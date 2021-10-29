❗ Два выходных за вакцинацию: проект одобрен

Сегодня состоялось заседание РТК, на котором был единогласно одобрен проект по предоставлению работникам двух выходных дней для вакцинации.

Речь идет о проекте рекомендаций.

Поясним, РТК — это российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. В ее состав входят общероссийские объединения профсоюзов, работодателей и правительства.

Напомним, работодателям рекомендовано предусмотреть в коллективных договорах или локальных нормативных актах предоставление работникам, проходящим вакцинацию против COVID-19, два оплачиваемых выходных дня.

Подписанные рекомендации направлены в регионы, передает РИА Новости.

Кстати, в регионах начали издавать свои нормативные акты по этому вопросу.

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