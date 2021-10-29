Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

❗ Два выходных за вакцинацию: проект одобрен

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Трудовое право
Версия для печати

Сегодня состоялось заседание РТК, на котором был единогласно одобрен проект по предоставлению работникам двух выходных дней для вакцинации.

Речь идет о проекте рекомендаций.

Поясним, РТК — это российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. В ее состав входят общероссийские объединения профсоюзов, работодателей и правительства.

Напомним, работодателям рекомендовано предусмотреть в коллективных договорах или локальных нормативных актах предоставление работникам, проходящим вакцинацию против COVID-19, два оплачиваемых выходных дня.

Подписанные рекомендации направлены в регионы, передает РИА Новости.

Кстати, в регионах начали издавать свои нормативные акты по этому вопросу.

Сегодня мы рассказывали про введение обязательной нормы о допвыходных в Ростовской области.

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ». 

Только сегодня можно забрать запись со скидкой 60%. Программу вебинара смотрите здесь

Подборка полезных мероприятий

Разместить