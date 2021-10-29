Клиенты все еще не могут простить Альфа-Банку Моргенштерна. Но уходить из-за этого не хотят

Еще банкоматы Альфы бьются током, к зарплатному проекту много вопросов, а на уведомления банк подписывает клиентов без их ведома.

Хотим еще ваши отзывы об Альфа-Банке в «Рейтинг компаний», потому что те, что есть сейчас — очень противоречивые.

Сейчас средняя оценка Альфы в нашем рейтинге — 3,1 из 5.

Альфа-Банк очень популярен у наших читателей, это один из крупнейших банков в стране. А еще один из самых медийных: чего стоит один только прошлогодний скандал с рэпером Моргенштерном!

Его, кстати, до сих пор припоминают Альфе:

А другая наша подписчица пишет:

«Касаемо рекламы с Моргеном считаю, что перебор, но уходить не стану, пока все устраивает, не люблю я бегать туда-сюда, тем более, что меня Сбер выгнал как подозрительного клиента»

Впрочем, это далеко не все причины недовольства банком. Одного из клиентов он...ударил током.

«Меня их банкомат током бил, когда я вводил пинкод,» - пишут в нашем «Рейтинге компаний».

Есть и более серьезные недовольства:

Или вот такие:

Есть вопросы и к зарплатному проекту Альфы (но тут все не так однозначно):

А еще буквально сегодня на «Клерке» писали, что Альфа-банк отказывает компаниям в льготных «коронавирусных» кредитах.

Самое грустное, что ни на один из отзывов в банке пока не ответили. Накидайте еще: может быть, там все-таки увидят и придут отвечать?