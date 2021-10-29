Клиенты все еще не могут простить Альфа-Банку Моргенштерна. Но уходить из-за этого не хотят

Еще банкоматы Альфы бьются током, к зарплатному проекту много вопросов, а на уведомления банк подписывает клиентов без их ведома.
Хотим еще ваши отзывы об Альфа-Банке в «Рейтинг компаний», потому что те, что есть сейчас — очень противоречивые.
Сейчас средняя оценка Альфы в нашем рейтинге — 3,1 из 5.
Альфа-Банк очень популярен у наших читателей, это один из крупнейших банков в стране. А еще один из самых медийных: чего стоит один только прошлогодний скандал с рэпером Моргенштерном!
Его, кстати, до сих пор припоминают Альфе:
А другая наша подписчица пишет:
«Касаемо рекламы с Моргеном считаю, что перебор, но уходить не стану, пока все устраивает, не люблю я бегать туда-сюда, тем более, что меня Сбер выгнал как подозрительного клиента»
Впрочем, это далеко не все причины недовольства банком. Одного из клиентов он...ударил током.
«Меня их банкомат током бил, когда я вводил пинкод,» - пишут в нашем «Рейтинге компаний».
Есть и более серьезные недовольства:
Или вот такие:
Есть вопросы и к зарплатному проекту Альфы (но тут все не так однозначно):
А еще буквально сегодня на «Клерке» писали, что Альфа-банк отказывает компаниям в льготных «коронавирусных» кредитах.
Самое грустное, что ни на один из отзывов в банке пока не ответили. Накидайте еще: может быть, там все-таки увидят и придут отвечать?
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