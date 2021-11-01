Как понять по требованию налоговиков, что они к вам придут с выездной проверкой

Если налоговики присылают требование, где ссылаются на ст. 93.1 НК, и просят документы не по конкретной сделке, а за период с 2018 года — они проводят предпроверочный анализ и решают вопрос о ВНП.

Поделился налоговый адвокат Вячеслав Василевский на своей странице.

«Очередной пример незаконного требования налоговиков.

Почему незаконного?

Читаем п. 2 ст. 93.1 НК: „В случае, если вне рамок проведения налоговых проверок у налоговых органов возникает обоснованная необходимость получения документов (информации) относительно конкретной сделки, должностное лицо налогового органа вправе истребовать эти документы (информацию) у участников этой сделки или у иных лиц, располагающих документами (информацией) об этой сделке“.

Читаем требование. Не видим конкретную сделку и отказываем.

Что важно в этом требовании? Объём запрашиваемой информации и период интересующий налоговиков. Период здесь 2018-2020 годы. Требование направлено отделом предпроверочного анализа.

А значит, компанию рассматривают на включение в план на комплексную выездную налоговую проверку, поэтому клиенту рекомендовано поднимать все три года и приступать к анализу своих налоговых рисков. И мы будем ему в этом помогать».

Иными словами, подобное требование налоговиков можно рассматривать именно как сигнальный флажок, что к вам могут прийти с выездной проверкой. И готовиться надо к ней, а не искать кипу документов, которые так хотят налоговики.

Да и до конца периода, когда еще можно прихватить 2018 год остался 61 день. Ждем потока требований в последние дни декабря.