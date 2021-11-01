Налоговики прислали требование в нерабочие дни или прямо перед ними? Считать срок для ответа на него можно после 8 ноября. Не забывайте, что нерабочие дни в данном случае — это только те, что по указу Путина. Региональные не в счет.

Спросил наш подписчик.

«Не могу понять. Требование пришло 29.10.2021, в нашем регионе нерабочие дни с 25 числа. Мы выходим 8 ноября.

Когда лучше ответить, что мы приняли требование? Выйти на работу в нерабочие дни нет возможности.

А счёт заблокируют, если не отправлю подтверждение прочтения».

Если вы в нерабочие дни действительно не работаете, то вам повезло. Проведите время с пользой, посмотрите курс « Как бухгалтеру всё успевать: работающие техники ».

В комментариях пишут, кому требования в эти дни прилетают, что там срок ответа дают с учетом нерабочих дней.

«У меня во вчерашнем было написано, что срок подтверждения наступает через 12 дней, т.е. учли нерабочие».

При этом уточняют, что региональные нерабочие дни не учитываются. Только федеральные.

«Нерабочие дни с 30 по 7 ноября включительно. Отсчет срока начинаете с 8 ноября. Статья 6.1 НК. Нерабочими являются только дни по указу Путина. А региональные указы роли не играют».

Про это, кстати, на «Клерке» писали.

В итоге, советуют подтверждать получение вообще после нерабочих дней.

«Вы спокойно можете подтвердить только 12 или даже 15 ноября. Шесть рабочих дней на подтверждение».