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Налог с вкладов платить не надо, если сумма процентов менее 42,5 тыс. рублей

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Рубрика НДФЛ
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При расчете НДФЛ с процентов по  вкладу надо учитывать необлагаемый доход. В 2021 году он равен 42,5 тыс. рублей, рассказали налоговики.

Необлагаемый доход рассчитывается в зависимости от ключевой ставки на начало года, умноженной на 1 млн.

То есть в 2021 году платить НДФЛ с процентов по вкладам не надо, если размер полученных процентов не превысил 42,5 тыс. рублей (4,25% * 1 млн рублей).

Таблица с размером ключевой ставки с 2012 года и по сейчас – тут.

Пример расчета необлагаемого дохода озвучила начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Республике Татарстан Г.И. Каюмова:

«Допустим, у налогоплательщика есть вклад в банке на один миллион рублей по ставке  4% годовых. Тогда процентный доход, полученный по нему, составит 40 тысяч рублей. Это меньше необлагаемого процентного дохода в этом году, и вкладчику не придется ничего платить».

Если доход от процентов по банку превысил эту сумму, то платить НДФЛ надо будет. Но только с разницы между полученной суммой и необлагаемым процентным доходом.

Причем процентный доход считается за год по всем вкладам и счетам вместе.

Доходы от процентов по вкладам можно уменьшить на вычеты по НДФЛ. И пенсионерам тоже.

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