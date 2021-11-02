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Налоговика поймали на взятке в 1,75 млн руб.

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Рубрика Мошенничество
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Налоговик обещал освободить две компании от налоговой проверки за 1,75 млн руб. Поймали при передаче денег. В итоге — получил 2,5 года условно, хотя приговор, скорее всего, обжалуют.

Как сообщает республиканский СК:

В мае 2020 года налоговик из Москвы (МИ ФНС №5 по крупнейшим) выявил признаки налоговых нарушений у двух организаций в респ. Башкортостан, связался с их руководством и предложил освободить их от налоговых проверок. Само собой, не бесплатно, а за 1,75 млн рублей. Хотя полномочий проводить проверки у налоговика на самом деле не было. А деньги он собирался просто присвоить.

В июне 2020 года при попытке получить деньги его задержали сотрудники полиции.

Вину он не признал. Суд приговорил его к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу.

Прокомментировала адвокат Виктория Шакина, управляющий партнер КА «Юрсити», к.ю.н.:

«В этом приговоре удивляет то, что он не признал вину, и это дало ему условный срок. Поскольку по ч. 4 ст. 159 УК, даже при покушении на преступление, непризнание вины обычно влечет за собой реальное наказание. То, что условно — возможно, дети, семья, болезнь, еще что-то. Наверняка были какие-то смягчающие обстоятельства».

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