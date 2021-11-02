С 25 октября московские работодатели должны сдавать отчет по работникам на удаленке. А что будет, если этот отчет не сдать, или сдать с опозданием?

Спрашивает наш подписчик.

«Я пропустила сроки сдачи отчёта о переводе на удаленку: болела, делала самое необходимое, новое не изучала. Посоветуйте что теперь делать, сдать с просрочкой? Какие варианты снизить вероятность штрафа? По привитым снова надо сдавать? Какие сроки?».

Вообще, штрафы по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП внушительные — для компаний от 100 000 до 300 000 руб., а для ИП — от 30 000 до 50 000 руб.

Вопрос задали в прошлый четверг. В комментариях пишут, что ничего страшного, можно на этой неделе сдать.

«Сдайте в понедельник ближайший. Я в прошлый раз один понедельник пропустила, и не было штрафа».

Еще в комментариях пытались вспомнить, штрафовали хоть кого-нибудь за то, что не подали отчет по удаленщикам. Никто так и не вспомнил. За просрочку отчета тоже не вспомнили.

А мы предлагаем вам пройти опрос.