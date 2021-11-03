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Рекрутеров стали проверять тайными программистами 1С. Кадровики негодуют

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Рубрика Кадры
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HR должен проводить первичное собеседование и решать, пригласить ли кандидата еще раз для встречи уже со специалистом. Тем более, при подборе программиста 1С. Но кто-то считает иначе, раз ищет «тайного программиста», чтобы оценить самих HR.

Вот такой вакансией поделился подписчик:

«Тайный программист 1С. От 180 000 до 260 000 руб. на руки».

Вот как она выглядит:

Задача: Проверить уровень квалификации HR-менеджеров наших клиентов на пригодность набора персонала на должность «Программист 1С».

Обязанности:

  • Умное лицо «матерого» программиста 1С.
  • Уметь вовремя сообщить, что не теоретик, а практик, если предложат пройти тест.
  • Возмущаться, когда предложат пройти практическое задание, и заявлять, что Ваша ставка часа 2000 рублей и пусть платят тогда.
  • Уметь переложить ответственность за слабые знания свои на предыдущего работодателя, который не давал знаний и практики.
  • Рассказать «байку» о выполненных задачах Вами (истории предоставим).
  • Получить оффер.

Требования:

  • Уверенный пользователь 1С.
  • Поставленная речь.
  • Хладнокровность.
  • Актерское мастерство.

А как же такие «обязательные» атрибуты программиста, как борода, свитер с оленями и постоянное употребление энергетиков?

Вообще, проверять HR-специалистов «тайным покупателем», наверное, неплохая идея. Но может, на столь специфическую должность стоит проводить несколько собеседований? Первичное — HR, а профкачества пусть оценивает специалист. Вряд ли многие рекрутеры вообще в этом разбираются.

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