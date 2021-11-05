📌 Какому бизнесу положена субсидия за карантин в декабре

Кроме субсидии за нерабочие дни в ноябре, вокруг которой сейчас большой ажиотаж, власти предусмотрели еще субсидию на карантин в декабре. Не исключено, что скоро эта мера тоже будет востребована бизнесом.
Рассказываем — какие по ней условия.
Основные условия для бизнеса такие же, как и для субсидии за нерабочие дни:Причем списки ОКВЭД для субсидии за нерабочие дни и субсидии за карантин — разные. Таблица с кодами ОКВЭД для субсидий — тут.
- быть в реестре МСП по состоянию на 10 июля 2021 года;
- не быть в процессе ликвидации или банкротства;
- нет решения о предстоящем исключении фирмы из ЕГРЮЛ;
- ИП не исключен из ЕГРИП;
- в отношении ИП нет решения о предстоящем исключении из ЕГРИП;
- на 1 июля 2021 года нет налоговых долгов свыше 3 000 рублей;
- основной ОКВЭД на 10 июля 2021 года есть в списке пострадавших.
Кроме того, для субсидии за карантин есть еще одно главное условие — введение карантина на территории, где работает бизнес. Причем карантин должен быть введен не ранее 1 декабря 2021 года.
В постановлении Правительства № 1513 от 07.09.2021, которое регламентирует эту меру поддержки, описан алгоритм введения карантина.
В нем шесть пунктов.
1. Губернатор готовит проект решения о введении карантина с указанием ОКТМО территорий и периода действия карантина. Проект направляется в региональный оперативный штаб.Как только будет введен карантин, у бизнеса есть 2 месяца, чтобы подать заявление на субсидию.
2. Оперштаб в течение 1 дня направляет этот документ в Роспотребнадзор и ФНС.
3. Роспотребнадзор в течение 1 дня направляет в Оперштаб свою позицию о целесообразности введения карантина.
4. ФНС в течение 1 дня направляет в Оперштаб данные о расчетной потребности в предоставлении субсидии в случае принятия решения о карантине.
5. Оперштаб принимает решение о согласовании проекта и направляет его губернатору.
6. Губернатор издает нормативный акт и в течение 1 дня направляет его в ФНС.
Размер субсидии — МРОТ на сотрудника, включая ИП, с учетом коэффициента:Численность сотрудников в конкретной местности, где введен карантин, бизнес указывает в заявлении по форме КНД 1150126.
- 0,5 — если карантин введен на срок менее 4 недель, не менее 2 из которых приходится на 2021 год;
- 1 — если карантин введен на срок от 4 недель, не менее 4 из которых приходится на 2021 год.
Но это число не должно быть больше того, что указано в отчетности за полугодие.
ФНС проконтролирует это по разделу 3 РСВ и разделу 2 6-НДФЛ.
Все вышеописанное - про субсидию за карантин. Не путайте ее с субсидией за нерабочие дни. Про субсидию за нерабочие дни читайте тут.
Для пострадавшего бизнеса ввели два вида субсидий. Не путайте их!
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